Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

GDP ຫວຽດນາມ ອາດຈະເຕີບໂຕ 7,6% ໃນໄຕມາດທີ III

ຕາມທະນາຄານ UOB ແລ້ວ, ຂໍ້ມູນຫວ່າງແລ້ວນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງເປັນປົກກະຕິໃນໄຕມາດທີ II.
  ພາບປະກອບ: ກ່ຳປັ່ນເຂົ້າທຽບທ່າ (ພາບ:Trọng Đức/TTXVN)  

ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ, ທະນາຄານ UOB (ສິງກະໂປ) ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕ GDP ໃນໄຕມາດທີ II ປີນີ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸ 6% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 7,6% ໃນໄຕມາດທີ III.

ຕາມທະນາຄານ UOB ແລ້ວ, ຂໍ້ມູນຫວ່າງແລ້ວນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງເປັນປົກກະຕິໃນໄຕມາດທີ II. ຂົງເຂດການຜະລິດສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, 5 ເດືອນຕົ້ນປີບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 9,24% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ຈາກລະດັບ 8,28% ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ. ໝາກຜົນນີ້ກໍ່ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນໃນດັດຊະນີການຄຸ້ມຄອງເກັບຊື້ (PMI) ນີ້ເປັນເດືອນທີ 8 ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງລຽນຕິດ. UOB ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກະແສເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກັບຄືນມາສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງໃນເດືອນພຶດສະພາ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງໃນໂລກ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ຈັບ​ອົກ​ຈັບ​ໃຈ​ຢູ່​ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ຈັບ​ອົກ​ຈັບ​ໃຈ​ຢູ່​ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ໃນອາທິດຜ່ານມາ, VOV5 ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ 338 ສະບັບຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມາຈາກ 33 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ, ໃນນັ້ນ, ລາຍການພາສາລາວ ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ 21 ສະບັບ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top