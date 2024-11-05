ຂ່າວສານ
GDP ປີນີ້ຄາດວ່າບັນລຸ 6,8 – 7% ສູງກວ່າເປົ້າໝາຍໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດມອບໝາຍໃຫ້
ວັນທີ 4 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບ 4 ເນື້ອໃນ, ໃນນັ້ນມີການຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024, ຮ່າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025. ກອງປະຊຸມໄດ້ຖ່າຍທອດສົດ ທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນຕິດຕາມ.
ຕາມບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານແລ້ວ, ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທົ່ວປະເທດຄາດວ່າບັນລຸ 6,8 – 7% ສູງກ່ວາເປົ້າໝາຍໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດມອບໝາຍໃຫ້ (6 – 6,5%). ໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕາມທິດພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິອຽນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປີ 2024, ຄາດວ່າທັງປີ ບັນລຸ ແລະ ລື່ນກາຍ 14/15 ເປົ້າໝາຍຫຼັກ, ການເຕີບໂຕ GDP ຄາດວ່າບັນລຸ 6,8 – 7 %. ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ຄາດຄະເນວ່າ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມ 10 ພື້ນຖານເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕແຖວໜ້າໂລກ ດ້ວຍລະດັບ 6,4% ໃນໄລຍະ 2024 – 2029. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝານການເຕີບໂຕເສດຖະກິດປີ 2024, 2025, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານມີບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະ, ສືບຕໍ່ຊ່ວຍບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນຟື້ນຟູການຫາເງິນລ້ຽງຊີບ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນປົກກະຕິໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບູລະນະຟື້ນຟູເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ມີການເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ. ທ່ານ ເຈິ່ນກວັກຕວັນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ຈ່າວິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການສົ່ງອອກມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດມີຄວາມຕັ້ງໜ້າ ເຊິ່ງຢັ້ງຢືນຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ປອດໄພ ແລະ ດຶງດູດໃຈ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ບັນດານະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຊຸດ ໂດຍໄດ້ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມເປັນປົກກະຕິ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.