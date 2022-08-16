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ຂ່າວສານ

G20 ຕົກ​ລົງ​ເຫັນ​ດີ​ສ້າງ​ກອງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ 20 ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ (G20) ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ການສ້າງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອວິວັດການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດເກາະນ້ອຍ.
  (ພາບປະກອບ: Shutter)  

ວັນທີ 14 ສິງຫາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ພັດທະນາຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ Suharso Monoarfa ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ 20 ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ (G20) ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ການສ້າງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອວິວັດການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດເກາະນ້ອຍ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນກຸ່ມປະຕິບັດການພັດທະນາ G20 (DWG) ຄັ້ງທີ 3, ເຊິ່ງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ ບາລີ ແຕ່ວັນທີທີ 10 ຫາວັນທີ 12 ສິງຫາ.

ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ G20 ໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນທັດສະນະກ່ຽວກັບລັດທິຫຼາຍວຝ່າຍ, ການເຕີບໂຕຂອງບັນດາປະເທດ ແລະ ບັນດາແຜນການພັດທະນາ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs). ກຸ່ມປະຕິບັດການພັດທະນາ G20 ກໍໄດ້ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກໍຄື ຫັນເປັນເຕັກນິກດີຈີຕອນ ແລະ ພະລັງງານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວົງເງິນການສົ່ງອອກຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 23% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ

ວົງເງິນການສົ່ງອອກຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 23% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ

ຈຳນວນວິສາຫະກິດໄດ້ຈົດທະບຽບສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນ 7 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸ 133,7 ພັນແຫ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 26,8% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ລື່ນກາຍລະດັບ 105,4 ພັນແຫ່ງຂອງປີກາຍ
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