ຂ່າວສານ Festival ເຫ້ວ 2026: ເລີ່ມງານບຸນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນເມືອງເກົາ 03/08/2026 ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ນັບແຕ່ວັນທີ່ 30 ສິງຫາຫາວັນທີ 1 ກັນຍາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງສູນກິລາ ນະຄອນ ເຫ້ວ, ໄດ້ດຳເນີນງານບຸນມໍລະດົກ ແລະ ດົນຕີສາກົນ ເຫ້ວ - ເຫ້ວ Wonderverse Music Fest 2026", ທີ່ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນໂອກາດວັນຊາດ 2 ກັນຍາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ປະກາດ Festival ເຫ້ວ 2026 (ພາບ: TTXVN)ງານບຸນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນໃນຂອບເຂດ Festival ເຫ້ວ 2026 ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ ຮອດທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2026, ຈະນຳແຂກທ່ອງທ່ຽວກ້າວເຂົ້າສູ່ວິວັດການລົງຕົວຈິງເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນ ແລະ ຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີດ້ວຍບັນດາເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ດົນຕີ ແລະ ມໍລະດົກ. ໃນເດືອນສິງຫາແມ່ນເຫດການງານມະຫາກຳກິລາເພື່ອສຸຂະພາບຊຸມຊົນ - “ເຫ້ວ Sports Festival” ດ້ວຍ 19 ການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົ້ນເດັ່ນອື່ນຂອງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ. ເຫດການກໍ່ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ພົບປະແລກປ່ຽນ, ເຊື່ອມຕໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ວັດທະນະທຳຈິດໃຈໂປ່ງໃສ, ຍົກສູງນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງເຫ້ວກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ; ສົ່ງເສີມການຮ່ວມເດີນທາງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ. ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ນັບແຕ່ວັນທີ່ 30 ສິງຫາຫາວັນທີ 1 ກັນຍາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງສູນກິລາ ນະຄອນ ເຫ້ວ, ໄດ້ດຳເນີນງານບຸນມໍລະດົກ ແລະ ດົນຕີສາກົນ ເຫ້ວ - ເຫ້ວ Wonderverse Music Fest 2026", ທີ່ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນໂອກາດວັນຊາດ 2 ກັນຍາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)