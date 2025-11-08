Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

Festival ທັງ​ລອງ - ຮ່າ​ໂນ້ຍ 2025: ເຊີດ​ຊູ​ຄຸນ​ຄ່າ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ

ຫົວຂໍ້ “ມໍລະດົກ - ເຊື່ອມຕໍ່ - ຍຸກສະໄໝ” ຂອງ Festival ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ 2025 ໄດ້ສະແດງຄວາມມຸ່ງຫວັງສ້າງເຄື່ອງໝາຍວັດທະນະທຳ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງບົນພື້ນຖານບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ເທື່ອລະກ້າວ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະ ຢູ່ Festival ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ 2025 (ພາບ: nhandan.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ພະຈິກ, Festival ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ 2025 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ພາລະຊາວັງ ທັງລອງ. ນີ້ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງນະຄອນຫຼວງ ໃນປີນີ້, ປະກອບສ່ວນແຜ່ກະຈາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົດວັດທະນະທຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດສາກົນ. ຫົວຂໍ້ “ມໍລະດົກ - ເຊື່ອມຕໍ່ - ຍຸກສະໄໝ” ຂອງ Festival ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ 2025  ໄດ້ສະແດງຄວາມມຸ່ງຫວັງສ້າງເຄື່ອງໝາຍວັດທະນະທຳ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງບົນພື້ນຖານບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ເທື່ອລະກ້າວ. ທ່ານນາງ ຫວູທູຮ່າ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

Festival ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍຄັ້ງທີ 1 ປີ 2025 ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳ, ສິລະປະທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ພາລະຊາວັງທັງລອງ, ແມ່ນວັນບຸນຂອງ ມໍລະດົກ, ມີສະຖານທີ່ປະດິດຄິດສ້າງເປີດ, ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈິດໃຈຂອງຍຸກດີຈີຕອນ ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ ທີ່ບັນດານັກສິລະປະກອນພື້ນເມືອງ ພົບປະກັບນັກສິລະປິນ, ນັກປະດິດຄິດສ້າງໜຸ່ມ ເພື່ອພ້ອມກັນເຮັດໃຫ້ສີສັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມໃໝ່ອ່ຽມ ແລະ ອຸດົມສົມບູນກວ່າເກົ່າ ໃນສະໄໝ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

