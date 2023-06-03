ຂ່າວສານ
Festival ທະເລຍາຈາງ 2023
ແຕ່ວັນທີ 01 ມິຖຸນາຫາວັນທີ 30 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດ Festival ທະເລຍາຈາງ - ແຄງຮ່ວາ 2023, ຫໍພິພິຕະພັນແຂວງແຄງຮ່ວາໄດ້ສົມທົບກັບຫໍພິພິຕະພັນແຂວງດັກລັກຈັດງານວາງສະແດງ “ຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າທິດໃຕ້ພາກກາງແລະເຂດໄຕງວຽນ”.
ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳເອກະສານ, ພາບຖ່າຍ, ວັດຖຸພັນກວ່າ 300 ຢ່າງໄປສູ່ຜູ້ຊົມເຊິ່ງແມ່ນຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກພົ້ນເດັ່ນໃນການອອກແຮງງານ, ຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈ… ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ໄຕງວຽນ, ຄື: ບານາ, ເອເດ, ເຊີດັງ, ຣາງລາຍ. ໃນຂອບເຂດງານວາງສະແດງຍັງສະແດງການຕີຄ້ອງ; ສະແດງບັນດາອາຊີບຫັດຖະກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ; ງານວາງສະແດງຕົ້ນໄມ້ປະດັບ…