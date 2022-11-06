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ຂ່າວສານ

Festival ຈ່າງອານ ເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ແຂວງ ນິງບິ່ງ

Festival ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງເພື່ອຕອບສະໜອງວັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 23 ພະຈິກ)

Festival ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງເພື່ອຕອບສະໜອງວັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 23 ພະຈິກ).

    

ການປະຊຸມຂ່າວແຈ້ງກ່ຽວກັບການຈັດ “Festival ຈ່າງອານ ເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກ - ນິງບິ່ງປີ 2022”

“Festival ຈ່າງອານ ເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກ - ນິງບິ່ງປີ 2022” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ຮວາລື ດັ່ງກ້ອງກັ່ງວານນັບພັນປີ” ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ພະຈິກ 2022 ຢູ່ນະຄອນ ນິງບິ່ງ. Festival ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງເພື່ອຕອບສະໜອງວັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 23 ພະຈິກ). ຕາມທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງເກື່ອງ, ຫົວໜ້້າພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາແຂວງ ນິງບິ່ງ ແລ້ວ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງ Festival ຄັ້ງນີ້, ແຂວງ ນິງບິ່ງ ມຸ່ງໄປສູ່ການນຳ Festival ໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງໝາຍວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຕົນ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ນິງບິ່ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວ, ເຫດການຫຼາຍຢ່າງດ້ວຍຈຸດໝາຍນຳທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ ກາຍເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດປາຍແຫຼມ. ດ້ວຍຄວາມຫວັງຢາກອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳເພື່ອພ້ອມກັນເຊື່ອມຕໍ່, ພ້ອມກັນແຜ່ຂະຫຍາຍ, ປີນີ້ ນິງບິ່ງ ໄດ້ຈັດ Festival ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ດັ່ງນັ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງ Festival ຄັ້ງທຳອິດນີ້ ຈະສ້າງທ່ວງທ່າເພື່ອໃຫ້ ນິງບິ່ງ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ Festival ນີ້ກາຍເປັນເຄື່ອງໝາຍວັດທະນະທຳຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຂອງປະເທດຊາດເວົ້າລວມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມມາເປັນເວລາ 4 ເດືອນ (ແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ 2022), ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບ 1.172 ຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ
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