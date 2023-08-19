ຂ່າວສານ
ECOWAS ຢັ້ງຢືນຄືນການໃຫ້ບຸລິມະສິດມາດຕະການທາງການທູດ, ບໍ່ຍົກເວັ້ນມາດຕະການດ້ານການທະຫານຢູ່ ນີເຊ
ວັນທີ 17 ສິງຫາ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາບຟຼິກກາຕາເວັນຕົກ (ECOWAS) ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ທັດສະນະໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ມາດຕະການທາງການທູດໃຫ້ແກ່ວິກິດການຢູ່ນີເຊ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກບໍ່ຍົກເວັ້ນມາດຕະການແຊກແຊງດ້ານການທະຫານເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍລັດຖະທຳມະນູນ ຢູ່ປະເທດນີ້.
ໃນຖະແຫຼງການໂດຍບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວໃນພາກພື້ນຄັດສະເໜີກ່ອນເວລາໄຂກອງປະຊຸມສຳຄັນທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 - 18 ສິງຫາ ຂອງຫົວໜ້າເສນາທິການ ກອງທັບບັນດາປະເທດ ECOWAS ຢູ່ Ghana ເພື່ອເຫັນດີເປັນເອກະພາບແຜນການແຊກແຊງດ້ານການທະຫານຢູ່ນີເຊ, ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສັນຕິພາບ ECOWAS ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ແຜນການແຊກແຊງດ້ານການທະຫານ ໄດ້ກຽມພ້ອມແລ້ວ ແລະ ນີ້ຈະແມ່ນມາດຕະການສຸດທ້າຍເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງລັດຖະທຳມະນູນຢູ່ ນີເຊ, ຖ້າບັນດາມາດຕະການທາງການທູດປະລາໄຊ. ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສັນຕິພາບ ECOWAS ກ່າວປະນາມອຳນາດການທະຫານ ນີເຊ ທີ່ພວມຊອກຫາວິທີການ ຕໍ່ເວລາ ເພື່ອປັບປຸງອຳນາດການປົກຄອງກໍ່ລັດຖະປະຫານເມື່ອເຫັນໄດ້ສັນຍານເປີດເຜີຍໃນການເຈລະຈາທາງການທູດ, ເນັ້ນໜັກວ່າກຸ່ມນີ້ຈະຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງລັດຖະທຳມະນູນ ໃຫ້ແກ່ນີເຊ ດ້ວຍທຸກມາດຕະການທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້.