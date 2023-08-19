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ຂ່າວສານ

ECOWAS ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນການ​ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທາງ​ການ​ທູດ, ບໍ່​ຍົກ​ເວັ້ນ​ມາດ​ຕະ​ການ​​​ດ້ານ​ການທະ​ຫານ​ຢູ່​ ນີ​ເຊ

ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສັນຕິພາບ ECOWAS ກ່າວປະນາມອຳນາດການທະຫານ ນີເຊ ທີ່ພວມຊອກຫາວິທີການ ຕໍ່ເວລາ ເພື່ອປັບປຸງອຳນາດການປົກຄອງກໍ່ລັດຖະປະຫານເມື່ອເຫັນໄດ້ສັນຍານເປີດເຜີຍໃນການເຈລະຈາທາງການທູດ
ບັນດາການນຳຂອງອຳນາດການປົກຄອງການທະຫານ ປະເທດນີເຊ (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 17 ສິງຫາ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາບຟຼິກກາຕາເວັນຕົກ (ECOWAS) ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ທັດສະນະໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ມາດຕະການທາງການທູດໃຫ້ແກ່ວິກິດການຢູ່ນີເຊ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກບໍ່ຍົກເວັ້ນມາດຕະການແຊກແຊງດ້ານການທະຫານເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍລັດຖະທຳມະນູນ ຢູ່ປະເທດນີ້.

ໃນຖະແຫຼງການໂດຍບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວໃນພາກພື້ນຄັດສະເໜີກ່ອນເວລາໄຂກອງປະຊຸມສຳຄັນທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 - 18 ສິງຫາ ຂອງຫົວໜ້າເສນາທິການ ກອງທັບບັນດາປະເທດ ECOWAS ຢູ່ Ghana ເພື່ອເຫັນດີເປັນເອກະພາບແຜນການແຊກແຊງດ້ານການທະຫານຢູ່ນີເຊ, ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສັນຕິພາບ ECOWAS ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ແຜນການແຊກແຊງດ້ານການທະຫານ ໄດ້ກຽມພ້ອມແລ້ວ ແລະ ນີ້ຈະແມ່ນມາດຕະການສຸດທ້າຍເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງລັດຖະທຳມະນູນຢູ່ ນີເຊ, ຖ້າບັນດາມາດຕະການທາງການທູດປະລາໄຊ. ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສັນຕິພາບ ECOWAS ກ່າວປະນາມອຳນາດການທະຫານ ນີເຊ ທີ່ພວມຊອກຫາວິທີການ ຕໍ່ເວລາ ເພື່ອປັບປຸງອຳນາດການປົກຄອງກໍ່ລັດຖະປະຫານເມື່ອເຫັນໄດ້ສັນຍານເປີດເຜີຍໃນການເຈລະຈາທາງການທູດ, ເນັ້ນໜັກວ່າກຸ່ມນີ້ຈະຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງລັດຖະທຳມະນູນ ໃຫ້ແກ່ນີເຊ ດ້ວຍທຸກມາດຕະການທີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂະແໜງໄມ້, ເຄື່ອງສີລະປະຫັດຖະກຳມຸ່ງໄປເຖິງຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ອາຊຽນ

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VIFA ASEAN 2023 ໄດ້ດຶງດູດວິສາຫະກິດເກືອບ 200 ແຫ່ງເຂົ້າຮ່ວມ, ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງ 600 ຮ້ານ ແລະ ແຂກສາກົນຈົດທະບຽນເຂົ້າຢ້ຽມຊົມເກືອບ 2.000 ຄົນ.
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