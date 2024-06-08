ຂ່າວສານ
ECB ຫຼຸດດອກເບ້ຍຄັ້ງທຳອິດນັບແຕ່ປີ 2019
ນີ້ແມ່ນການກະທຳທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ ໃນສະພາບການຄວາມກົດດັນໃນໄລຍະຍາວ ຈາກໄພເງິນເຟີ້ ຢູ່ພາກພື້ນນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນ ເອີໂຣ ລວມມີ 20 ປະເທດ. ຕາມການຄາດຄະເນຂອງ ECB ແລ້ວ, ໄພເງິນເຟີ້ຂອງພາກພື້ນນີ້ ໃນປີ 2024 ແລະ 2025 ຈະສູງກ່ວາການຄາດຄະເນ, ຕາມລຳດັບແມ່ນບັນລຸ 2,5% ແລະ 2,2% ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບລະດັບ 2,3% ແລະ 2% ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາກ່ອນນັ້ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ECB ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ການຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍລົງ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອໜູນຊ່ວຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ໄພເງິນເຟີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາໃກ້ກັບເປົ້າໝາຍ 2%ຂອງທະນາຄານສູນກາງ. ສະພາບໍລິຫານ ECB ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ໂດຍອີງຕາມການອັບເດັດກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງ ແລະ ບັນດາປັດໄຈມີຜົນສະທ້ອນເຖິງໄພເງິນເຟີ້ ກໍ່ຄືນະໂຍບາຍການເງິນ, ສະພາຖືວ່າ ຮອດເວລາຕ້ອງດັດປັບລະດັບຈຳກັດຂອງນະໂຍບາຍປີການເງິນພາຍຫຼັງ 9 ເດືອນຮັກສາດອກເບ້ຍເປັນປົກກະຕິແລ້ວ.