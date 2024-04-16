Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

CEO Tim Cook ມາຍັງ ຫວຽດນາມ - Apple ເພີ່ມການໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ບັນດານັກສະໜອງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ

ເມື່ອມາ ຫວຽດນາມ, CEO Apple ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: “ບໍ່ມີບ່ອນໃດຄື ຫວຽດນາມ, ປະເທດທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ສວຍງາມ.
CEO Tim Cook

ວັນທີ 15 ເມສາ, ທ່ານ Tim Cook, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (CEO) ກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ Apple (ປະເທດ ອາເມລິກາ) ໄດ້ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການປະຕິບັດງານເປັນເວລາ 2 ວັນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຄາດວ່າ, ໃນວັນທີ 15 – 16 ເມສາ, CEO Tim Cook ເຮັດວຽກ, ພົບປະກັບສ່ວນບຸກຄົນຂອງ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ເມື່ອມາ ຫວຽດນາມ, CEO Apple ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ: “ບໍ່ມີບ່ອນໃດຄື ຫວຽດນາມ, ປະເທດທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ສວຍງາມ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫ້າວຫັນຢາກມາແຫ່ງນີ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບນັກສຶກສາ, ລູກຄ້າ, ເຂົ້າໃຈກ່ວາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ໃນວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອສ້າງເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ”.

CEO Tim Cook ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ Apple ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມກັບເລື່ອງທ່ານ Tim Cook ມາ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້, Apple ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບ ຫວຽດນາມ, ລວມທັງການເພີ່ມບ້ວງໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ບັນດານັກສະໜອງ, ນັກອຸປະຖຳ ໃຫ້ແກ່ຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບນ້ຳສະອາດຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​​ການ​ຜັນ​ແປ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ປິນ​ຂັ້ນ​ໄດ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​​ການ​ຜັນ​ແປ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ປິນ​ຂັ້ນ​ໄດ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນປັດຈຸບັນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງປີນຂັ້ນໄດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາການກະທຳໃຊ້ອາວຸດ ລະເມີດກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top