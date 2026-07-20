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ຂ່າວສານ

Carnival ທ້ອງຖະໜົນ Festival ທະເລ ແຄັງຮ່ວາ 2026 ມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ

ລາຍການ Carnival - ເດີນຂະບວນລົດດອກໄມ້ Festival ທະເລ ແຄັງຮ່ວາ 2026 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ 2 ເມສາ ແລະ ເສັ້ນທາງ ເຈິ່ນຝູ, ຕາແສງ ຍາຈາງ, ແຂວງ ແຄັງຮ່ວາ.
  ມີນັກສິລະປິນ, ນັກສິລະປະການ, ນັກສະແດງ ພ້ອມກັບຄະນະນັກສີລະປະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກວ່າ 1.500 ຄົນ. (ພາບ: VNA)  

ລາຍ​ການ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ລົດ​ແຫ່ດອກ​ໄມ້ 10 ຄັນ, ມີ​ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ, ນັກ​ສິ​ລະ​ປະ​ການ, ນັກ​ສະ​ແດງ ພ້ອມ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ນັກ​ສີ​ລະ​ປະ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດກວ່າ 1.500 ຄົນ. ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ມາ​ຈາກ ລາວ, ສ.ເກົາ​ຫຼີ, ລັດ​ເຊຍ ແລະ ວາ​ນູ​ຕົວ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຫຼາຍ​ລາຍ​ການ​ຮ້ອງ​ລຳ​ທຳ​ເພງ, ຟ້ອນ, ສີ​ລິ​ປະ​ທ້ອງ​ຖະ​ໜົນ​ທີ່​ຟົດ​ຟື້ນ, ສ້າງ​ສີ​ສັນ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ທີ່​ມີ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ຫຼາຍ​ສີ​ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ ຍາ​ຈາງ.

Carnival ທ້ອງ​ຖະ​ໜົນ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ Festival ທະ​ເລ ແຄັງ​ຮ່​ວາ 2026. ລາຍ​ການ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ດ້ານ​ວັ​ດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຍາ​ມ​ຕອນ​ຄ່ຳຕື່ມ​ອີກ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ພາບ​ພົດ​ເຂດ​ດິນ​ແດນນີ້​ເຖິງ​ເພື່ອ​ມ​ມິດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ ສາ​ກົນ. ຜ່ານ​ສ​ິ​ລະ​ປະ, ດົນ​ຕີ ແລະ ບັນ​ດາ​ລົດ​ດອດ​ໄມ້​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່, ລາຍ​ການ​ຢາກ​ສົ່ງ​ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທະ​ເລ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາມໍ​ລະ​ດົກ, ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້​ອມ ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊອກໄດ້ອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ 100 ອັດຖິ ແລະ 2 ເຂດຝັງສົບລວມຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເລທິຣຽງ

ຊອກໄດ້ອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ 100 ອັດຖິ ແລະ 2 ເຂດຝັງສົບລວມຢູ່ສວນສາທາລະນະ ເລທິຣຽງ

ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 15 ມີ​ນາ 2026 ຮອດ​ວັນ​ທີ 27 ກໍ​ລະ​ກ​ົດ 2027, ​ໂດຍວາງ​ອອກ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທ້​ອນ​ໂຮມ​ອັດ​ຖິ​ນັກ​ຮົບ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່​ອ​ຊາດ​ປະ​ທານ 7.000 ອັດ​ຖິ ແລະ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊື່ ແລະ ນາມ​ສະ​ກຸ່ນ​ຈາກ 18.000 ຕົວ​ຢ່າງ.
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