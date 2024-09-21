Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

Buhtan ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດຮຸ່ງວຽດ ໄດ້ຕີລາຄາກການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - Bhutan ພວມມີການພັດທະນາຢ່າງດີງາມ ແລະ ສະເໜີສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໂດຮຸ່ງວຽດ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kinzang Dorji ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ Bhutan

ວັນທີ 19 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໂດຮຸ່ງວຽດ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kinzang Dorji ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ Bhutan ປະຈຳໄທ ທັງຮັບຜິດຊອບປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຫວຽດນາມ ຍື່ນສານຕາຕັ້ງ. ທ່ານ  Kinzang Dorji ແມ່ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນທຳອິດຂອງ Bhutan ມາຫວຽດນາມເພື່ອຍື່ນສານຕາຕັ້ງນັບແຕ່ເວລາສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໃນປີ 2012.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດຮຸ່ງວຽດ ໄດ້ຕີລາຄາກການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - Bhutan ພວມມີການພັດທະນາຢ່າງດີງາມ, ທ່ານສະເໜີສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານໂດຮຸ່ງວຽດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນທ່າແຮງໄປຍັງ Bhutan ຄື: ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສະບຽງອາຫານ, ສິນທະເລ, ສິນໃນນ້ຳ, ເຄື່ອງຈັກກະສິກຳ, ເອເລັກໂຕນິກ, ລົດໄຟຟ້າ; ພ້ອມທັງແບ່ງປັນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ມີກຳລັງຄວາມສາມາດ, ອາດຈະໄປລົງທຶນຢູ່ Bhutan ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການບໍລິການ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາອົງການ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາກາລະໂອກາດຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Kinzang Dorji ເນັ້ນໝັກວ່າ Bhutan ຍາມໃດກໍ່ຖືຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດ ບຸລິມະສິດເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍກໍ່ຄືປາດຖະໜາຢາກຮ່ຳຮຽນບົດຮຽນປະສົບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ກາລະໂອກາດຮ່ວມມືສອງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບສາສະໜາພຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ການເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ແດງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ນັບແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ ອາເມລິກາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top