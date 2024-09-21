ຂ່າວສານ
Buhtan ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ກັບຫວຽດນາມ
ວັນທີ 19 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໂດຮຸ່ງວຽດ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kinzang Dorji ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ Bhutan ປະຈຳໄທ ທັງຮັບຜິດຊອບປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຫວຽດນາມ ຍື່ນສານຕາຕັ້ງ. ທ່ານ Kinzang Dorji ແມ່ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນທຳອິດຂອງ Bhutan ມາຫວຽດນາມເພື່ອຍື່ນສານຕາຕັ້ງນັບແຕ່ເວລາສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໃນປີ 2012.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດຮຸ່ງວຽດ ໄດ້ຕີລາຄາກການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - Bhutan ພວມມີການພັດທະນາຢ່າງດີງາມ, ທ່ານສະເໜີສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານໂດຮຸ່ງວຽດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນທ່າແຮງໄປຍັງ Bhutan ຄື: ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສະບຽງອາຫານ, ສິນທະເລ, ສິນໃນນ້ຳ, ເຄື່ອງຈັກກະສິກຳ, ເອເລັກໂຕນິກ, ລົດໄຟຟ້າ; ພ້ອມທັງແບ່ງປັນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ມີກຳລັງຄວາມສາມາດ, ອາດຈະໄປລົງທຶນຢູ່ Bhutan ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການບໍລິການ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາອົງການ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາກາລະໂອກາດຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Kinzang Dorji ເນັ້ນໝັກວ່າ Bhutan ຍາມໃດກໍ່ຖືຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດ ບຸລິມະສິດເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍກໍ່ຄືປາດຖະໜາຢາກຮ່ຳຮຽນບົດຮຽນປະສົບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ກາລະໂອກາດຮ່ວມມືສອງປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບສາສະໜາພຸດ.