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ຂ່າວສານ

ASEAN Para Games 12: ກິ​ລາ ລອຍ​ນ້ຳ, ແລ່ນ ແລະ ລານ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ ຫວຽດ​ນາມ ລື່ນ​ຄາດ​ໝາຍຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ່​ໄດ້​ວາງໄວ້

ໃນວັນທີ 07 ມິຖຸນາ, ທິມນັກກິລາລອຍນ້ຳ ແລະ ແລ່ນ ແລະ ລານຂອງຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 21 ຫຼຽນ.
ນັກກິລາລອຍນ້ຳ ຫວຽດນາມ ໃນງານມະຫາກຳກິລາ ASEAN Para Games 12 (ພາບ:Cambodia2023)

ໃນວັນທີ 07 ມິຖຸນາ, ທິມນັກກິລາລອຍນ້ຳ ແລະ ແລ່ນ ແລະ ລານຂອງຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 21 ຫຼຽນ ໃນມື້ທີ່ 4 ຂອງການແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທາງການຂອງງານມະຫາກຳກິລາຄົນພິການ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 12 (ASEAN Para Games 12) ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ກຳປູເຈຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທິມນັກກິລາໝາກຮຸກ ກໍຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 2 ຫຼຽນ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 58 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 49 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 74 ຫຼຽນ, ຢຶນອັນດັບທີ 3 ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂອງງານມະຫາກຳກິລາ. ຕາມຄາດໝາຍເຊິ່ງຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງໄວ້ກ່ອນເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາ ASEAN Para Games 12 ແມ່ນ ຫຼຽນຄຳ 50 – 55 ຫຼຽນ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 3 ທົ່ວຄະນະ ໃນ ASEAN Para Games 12.

ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບ, ຄະນະນັກກິລາ ອິນໂດເນເຊຍ ພວມນຳໜ້າ ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 123 ຫຼຽນ; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນຄະນະນັກກິລາ ໄທ ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 96 ຫຼຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ຕະຫຼາດ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຮືອນ​ຢູ່​ສັງ​ຄົມ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ຕະຫຼາດ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຮືອນ​ຢູ່​ສັງ​ຄົມ

ສະພາແຫ່ງຊາດຈະຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 43 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການເງິນ, ເງິນຕາໜູນຊ່ວຍໂຄງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ
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