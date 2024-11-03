ຂ່າວສານ
Argentina ຈະກໍ່ສ້າງເຂດອະນຸສາວະລີນັກເຕະບານທີ່ມືຊື່ສຽງ Diego Maradona
ວັນທີ 31 ຕຸລາ, ລູກຂອງນັກເຕະບານທີ່ມີຊື່ສຽງ Diego Maradona ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບເລື່ອງສ້າງຕັ້ງກອງທຶນອາໄລຫາ ເພື່ອເຊີດຊູມໍລະດົກຂອງທ່ານ, ໃນນັ້ນ ມີການກໍ່ສ້າງເຂດອະນຸສາວະລີຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Buenos Aires (Argentina).
ໃນເຂດອະນຸສາວະລີທີ່ໃສ່ຊື່ວ່າ “M10 Memorial” ຊື່ງຄາດວ່າຈະເປີດສະຫຼອງໃນປີ 2025 ຢູ່ Puerto Madero, ດ້ວຍຄວາມສາມາດຈະຕ້ອນຮັບແຂກປະມານ 1 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີ. ໃນມື້ປະກາດໄດ້ຖ່າຍຖອດສົດໃນທາງ YouTube, ນາງ Dalma Maradona, ລູກສາວຂອງທ່ານ Maradona, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢາກໃຫ້ພໍ່ຂອງຕົນຢູ່ໃນຄວາມຮັກແພງຂອງທຸກຄົນ, ພ້ອມທັງຢາກປະຕິບັດຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ທີ່ຢາກມາມອບດອກໄມ້ໃຫ້ເພິ່ນ. ເຂດອະນຸສາວະລີຈະເປີດປະຕູຟຼີໃຫ້ແກ່ ປຊຊ Argentina.