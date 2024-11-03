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ຂ່າວສານ

Argentina ຈະ​ກໍ່​ສ້າງເຂດ​ອະ​ນຸ​ສາ​ວະ​ລີ​ນັກ​ເຕະ​ບານທີ່​ມື​ຊື່​ສຽງ Diego Maradona

ລູກສາວຂອງທ່ານ Maradona, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢາກໃຫ້ພໍ່ຂອງຕົນຢູ່ໃນຄວາມຮັກແພງຂອງທຸກຄົນ, ພ້ອມທັງຢາກປະຕິບັດຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ທີ່ຢາກມາມອບດອກໄມ້ໃຫ້ເພິ່ນ. ເຂດອະນຸສາວະລີຈະເປີດປະຕູຟຼີໃຫ້ແກ່ ປຊຊ Argentina.
(ພາບ: BBC)

ວັນທີ 31 ຕຸລາ, ລູກຂອງນັກເຕະບານທີ່ມີຊື່ສຽງ Diego Maradona  ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບເລື່ອງສ້າງຕັ້ງກອງທຶນອາໄລຫາ ເພື່ອເຊີດຊູມໍລະດົກຂອງທ່ານ, ໃນນັ້ນ ມີການກໍ່ສ້າງເຂດອະນຸສາວະລີຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Buenos Aires (Argentina).

ໃນເຂດອະນຸສາວະລີທີ່ໃສ່ຊື່ວ່າ “M10 Memorial” ຊື່ງຄາດວ່າຈະເປີດສະຫຼອງໃນປີ 2025 ຢູ່ Puerto Madero, ດ້ວຍຄວາມສາມາດຈະຕ້ອນຮັບແຂກປະມານ 1 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີ. ໃນມື້ປະກາດໄດ້ຖ່າຍຖອດສົດໃນທາງ YouTube, ນາງ Dalma Maradona, ລູກສາວຂອງທ່ານ Maradona, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢາກໃຫ້ພໍ່ຂອງຕົນຢູ່ໃນຄວາມຮັກແພງຂອງທຸກຄົນ, ພ້ອມທັງຢາກປະຕິບັດຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຜູ້ທີ່ຢາກມາມອບດອກໄມ້ໃຫ້ເພິ່ນ. ເຂດອະນຸສາວະລີຈະເປີດປະຕູຟຼີໃຫ້ແກ່ ປຊຊ Argentina.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຫວຽດນາມ ຍັງນຳໜ້າກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກເຂົ້າສານໄປຍັງ ຟີລິປິນ

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