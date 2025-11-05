Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ADB: ຫວຽດ​ນາມ ຕ້ອງ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່​ຈາກ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພາກ​ລັດ ແລະ ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ

ຕາມທະນາຄານ ADB ແລ້ວ, ການຍູ້ແຮງການລົງທຶນພາກລັດ, ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນປະເທດແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ທັງຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ທັງປັບປຸງຖານະບົດບາດໃນຕ່ອງໂສ້ມຸນຄ່າພາກພື້ນ.
ທ່ານ Shantanu Chakraborty, ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VGP)

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານ Shantanu Chakraborty, ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສ້າງກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່ຈາກການລົງທຶນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ຕາມທະນາຄານ ADB ແລ້ວ, ການຍູ້ແຮງການລົງທຶນພາກລັດ, ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນປະເທດແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ທັງຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ທັງປັບປຸງຖານະບົດບາດໃນຕ່ອງໂສ້ມຸນຄ່າພາກພື້ນ. ທ່ານ Shantanu Chakraborty ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດ, ADB ໄດ້ຄາດຄະເນລະດັບເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ຈະເພີ່ມໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ 6,6% ຂຶ້ນເປັນ 6,7%. ບັນລຸໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນຍ້ອນໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2025, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ລະດັບເຕີບໂຕ GDP ດີທີ່ສຸດແມ່ນ 7,5%, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍ້ອນຍູ້ແຮງບັນດາກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຄ້າ, ການສົ່ງອອກ, ກ່ອນທີ່ນະໂຍບາຍພາສີອາກອນຂອງ ອາເມລິກາ ມີຜົນສັກສິດໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຜະລິດ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາການບໍລິການອື່ນລ້ວນແຕ່ມີໂອກາດເຕີບໂຕຫຼາຍພໍສົມຄວນ.

ທ່ານ Shantanu Chakraborty ຖືວ່າ ໃນໄລຍະສັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການລົງທຶນພາກລັດ. ລັດຖະບານຕ້ອງມີນະໂຍບາຍປີການເງິນທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເພີ່ມທະວີການໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນະໃຫ້ແກ່ບັນດາຂົງເຂດສັງຄົມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພິ່ນ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​​ຄັ້ງ​ທີ XIVຂອງພັກ: ຂີດ​ໝາຍ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​​ຄັ້ງ​ທີ XIVຂອງພັກ: ຂີດ​ໝາຍ​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ຮ່າງເອກະສານຕີລາຄາ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 10 ປີ 2021 – 2030” ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIVຂອງພັກ, ໃຫ້ຂໍສັງເກດວ່າ: ໃນສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ, ໂລກລະບາດ, ໄພທຳມະຊາດເກີດຂຶ້ນຢ່າງວຸ້ນວາຍ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມໃນໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ຍັງບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນແລະພົ້ນເດັ່ນ. ບັນດາໝາກຜົນຮອບດ້ານນັ້ນແມ່ນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະ 2026 – 2030 ແລະກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top