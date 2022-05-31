Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 44,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກນຳເຂົ້າ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳບາງປະເທດສະມາຊິກ RCEP (ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕາລີ) ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ກາລະໂອກາດສຳລັບບັນດາຜະລິດສະພັນສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດ RCEP.

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກນຳເຂົ້າ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳບາງປະເທດສະມາຊິກ RCEP (ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕາລີ) ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ກາລະໂອກາດສຳລັບບັນດາຜະລິດສະພັນສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດ RCEP.

    

(ພາບປະກອບ)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 – 31 ພຶດສະພາ, ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາອົງການການຄ້າ - ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳບັນດາປະເທດສະມາຊິກສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນການຄ້າສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາຕະຫຼາດ RCEP 2022 ແບບທາງໄກ.

        ທີ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກນຳເຂົ້າ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳບາງປະເທດສະມາຊິກ RCEP (ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕາລີ) ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ກາລະໂອກາດສຳລັບບັນດາຜະລິດສະພັນສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດ RCEP. ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະໄດ້ດຳເນີນວາລະແລກປ່ຽນການຄ້າທາງອອນລາຍລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ RCEP. ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ວົງເງິນສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸປະມານ 4,5 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 44,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021. ສະເພາະປາຈາ ແລະ ກຸ້ງບັນລຸປະມານ 2,8 ຕື້ USD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງກະສິກຳຊີວະພາບ, ຊົນນະບົດທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນສີວິໄລ

ສ້າງກະສິກຳຊີວະພາບ, ຊົນນະບົດທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນສີວິໄລ

ມີ 1.600 ກວ່າຄຳຖາມ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຊາວກະສິກອນ, ບັນດາສະຫະກອນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສົ່ງເຖິງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອວິໄສທັດນຳຂະແໜງກະສິກຳຂອງ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top