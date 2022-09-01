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ຂ່າວສານ

5 ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແຂວງ​ບິ່ງ​ທ້ວນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສີ​ຂຽວ, ​ໄວ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ໂດຍສືບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງບິ່ງທ້ວນ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດທິດພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)  

ເມື່ອໄຈ້ແຍກກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ກາລະໂອກາດ, ທ່າແຮງແກ້ງແຍ້ງຂອງແຂວງບິ່ງທ້ວນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຂວງບິ່ງທ້ວນຕ້ອງພັດທະນາສີຂຽວ, ໄວ,ຍືນຍົງ. ເພື່ອເຮັດໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຕ້ອງປະຕິບັດ 5 ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເປັນຢ່າງດີຄື: ວຽກງານຊີ້ນຳນຳພາ , ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ; ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ; ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ບັນດາວິທີການແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງຮັບໃຊ້ການພັດທະນາສີຂຽວ, ໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ທ່ານຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງບິ່ງທ້ວນ ຄວນສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງປະກອບໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ; ປະຕິບັດບັນດາວິທີການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຄົບຊຸດ; ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ…

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມສູນທ່ອງທ່ຽວ, ພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ບັນເທິງ Nova World ຟານທຽນ ດ້ວຍເນື້ອທີ່ 1000 ເຮັກຕາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ທີ່ສັບປະດາຂັ້ນສູງຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77, ຈຸດພົ້ນເດັ່ນສຳຄັນຂອງເຫດການ, ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດ ແລະ ການນຳຈາກບັນດາປະເທດໃນໂລກນັບຮ້ອຍທ່ານ.
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