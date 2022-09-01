ຂ່າວສານ
5 ວິທີການແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ແຂວງບິ່ງທ້ວນພັດທະນາສີຂຽວ, ໄວ ແລະ ຍືນຍົງ
ເມື່ອໄຈ້ແຍກກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ກາລະໂອກາດ, ທ່າແຮງແກ້ງແຍ້ງຂອງແຂວງບິ່ງທ້ວນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຂວງບິ່ງທ້ວນຕ້ອງພັດທະນາສີຂຽວ, ໄວ,ຍືນຍົງ. ເພື່ອເຮັດໄດ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຕ້ອງປະຕິບັດ 5 ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເປັນຢ່າງດີຄື: ວຽກງານຊີ້ນຳນຳພາ , ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ; ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ; ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ບັນດາວິທີການແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງຮັບໃຊ້ການພັດທະນາສີຂຽວ, ໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
ທ່ານຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງບິ່ງທ້ວນ ຄວນສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງປະກອບໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ; ປະຕິບັດບັນດາວິທີການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຄົບຊຸດ; ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ…
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມສູນທ່ອງທ່ຽວ, ພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ບັນເທິງ Nova World ຟານທຽນ ດ້ວຍເນື້ອທີ່ 1000 ເຮັກຕາ.