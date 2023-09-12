ຂ່າວສານ
18 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສິລະປະການຈັດດອກໄມ້ສາກົນ
ການຈັດຕັ້ງພິທີແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະມາຄົມດອກໄມ້ໂລກ (World Flower Council - WFC) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ດາລາດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ, ນັກສິລະປະກອນ 200 ຄົນທີ່ມາຈາກ 18 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ນີ້ແມ່ນການຈັດງານຄັ້ງທີ 37 ຂອງສະມາຄົມດອກໄມ້ໂລກ ແຕ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈັດງານຢູ່ ນະຄອນແຫ່ງດອກໄມ້ ດາລາດ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ຫຼັງຈາກໄຂພິທີ, ນັກສິລະປະກອນອອກແບບການຈັດດອກໄມ້ 6 ຄົນທີ່ມາຈາກ ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເກົາ (ສປ ຈີນ), ຮົງກົງ (ສປ ຈີນ) ໄດ້ຂຶ້ນສະແດງສິລະປະການຈັດດອກໄມ້ເທິງເວທີ. ກໍ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການ, ນັກອອກແບບ 18 ຄົນ, ຕາງໜ້າໃຫ້ 18 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນກໍ່ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງສິລະປະການຈັດດອກໄມ້ເທີງເວທີ ເພື່ອແນໃສ່ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິລະປະການຕົກແຕ່ງດອກໄມ້ສົດທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ.
ງານແຂ່ງຂັນສິລະປະການຈັດດອກໄມ້ສາກົນ 2023 ໄດ້ເຮັດພິທີມອບລາງວັນໃນຕອນບ່າຍນີ້./.