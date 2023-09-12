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ຂ່າວສານ

18 ປະ​ເທດ ແລະ ເຂດ​ແຄວ້ນ​ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​​ສິ​ລະ​ປະ​​ການຈັດ​ດອກ​ໄມ້​ສາ​ກົນ

ງານວາງສະແດງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນສິລະປະການຈັດດອກໄມ້ສາກົນ (World Flower Council Summit 2023) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 10 ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ນະຄອນ ດາລາດ, ແຂວງເລິມດົງ.
ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນການຈັດດອກໄມ້ສາກົນ (ພາບ: TTXVN)

ການຈັດຕັ້ງພິທີແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະມາຄົມດອກໄມ້ໂລກ (World Flower Council - WFC) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ດາລາດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ, ນັກສິລະປະກອນ 200 ຄົນທີ່ມາຈາກ 18 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ. ນີ້ແມ່ນການຈັດງານຄັ້ງທີ 37 ຂອງສະມາຄົມດອກໄມ້ໂລກ ແຕ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈັດງານຢູ່ ນະຄອນແຫ່ງດອກໄມ້ ດາລາດ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ຫຼັງຈາກໄຂພິທີ, ນັກສິລະປະກອນອອກແບບການຈັດດອກໄມ້ 6 ຄົນທີ່ມາຈາກ ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເກົາ (ສປ ຈີນ), ຮົງກົງ (ສປ ຈີນ) ໄດ້ຂຶ້ນສະແດງສິລະປະການຈັດດອກໄມ້ເທິງເວທີ. ກໍ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການ, ນັກອອກແບບ 18 ຄົນ, ຕາງໜ້າໃຫ້ 18 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນກໍ່ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງສິລະປະການຈັດດອກໄມ້ເທີງເວທີ ເພື່ອແນໃສ່ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສິລະປະການຕົກແຕ່ງດອກໄມ້ສົດທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ.

ງານແຂ່ງຂັນສິລະປະການຈັດດອກໄມ້ສາກົນ 2023 ໄດ້ເຮັດພິທີມອບລາງວັນໃນຕອນບ່າຍນີ້./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍກັບ ຈີນ

ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍກັບ ຈີນ

ປະຈຸບັນ, ສ ເກົາຫຼີ ພວມດຳລົງຕຳແໜ່ງ ປະທານກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສ ເກົາຫຼີ - ຍີ່ປຸ່ນ - ຈີນ ແລະ ເຊີອຸນ ພວມຊຸກຍູ້ການຈັດກອງປະຊຸມໃນທ້າຍປີນີ້.
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