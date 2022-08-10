Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໝູນໃຊ້ສັນຍາ EVFTA ເພື່ອສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສິນຄ້າ

ໃນ 2 ປີຜ່ານມາ, ວົງເງິນການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອີຢູ ກໍ່ບັນລຸປະມານ 83 ຕື້ USD ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕປະມານ 15%. EVFTA ມີການກະທົບຫຼາຍຢ່າງເຖິງການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ.

ໃນ 2 ປີຜ່ານມາ, ວົງເງິນການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອີຢູ ກໍ່ບັນລຸປະມານ 83 ຕື້ USD ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕປະມານ 15%. EVFTA ມີການກະທົບຫຼາຍຢ່າງເຖິງການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ.

   

ໂອ້ລົມສົນທະນາ ກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ສັນຍາ EVFTA

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ສັນຍາ EVFTA ເພື່ອສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂະແໜງສິນຄ້າໂດຍໜັງສືພິມອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງຫາຍ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ (ຂຶ້ນກັບກະຊວງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ) ຖືວ່າ: ພາຍຫຼັງປະຕິບັດມາເປັນເວລາ 2 ປີ, ສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVFTA) ໄດ້ສ້າງກຳລັງໜູນທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ. ພິເສດ, ໃນ 2 ປີຜ່ານມາ, ວົງເງິນການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອີຢູ ກໍ່ບັນລຸປະມານ 83 ຕື້ USD ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕປະມານ 15%. EVFTA ມີການກະທົບຫຼາຍຢ່າງເຖິງການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ຍ້ອນ ອີຢູແມ່ນຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍຫຼາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ, ມີບັນດາຜະລິດຕະພັນຄືສິນໃນນ້ຳ, ເຂົ້າສານ ແລະ ກໍ່ແມ່ນຕະຫຼາດບໍລິໂພກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.

        ທ່ານ ໂງຈູງແຄ໊ງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ) ເນັ້ນໜັກວ່າ: ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໝູນໃຊ້ຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບແບບຈາກ EVFTA, ບັນດາປະເພດສິນຄ້າພາສີສູງ, ໄດ້ຫລຸດລົງຫຼາຍຄື: ຜັກ, ໝາກໄມ້, ສິນໃນນ້ຳລ້ວນແຕ່ມີການເຕີບໂຕທີ່ດີ. ພິເສດ, ເຖິງວ່າ ອີຢູ ແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ມີການກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກລະອຽດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວິສາຫະກິດຍັງຄົງຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງເພື່ອເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບຕະຫຼາດໄດ້. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິນຕະນາການຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມີການປ່ຽນແປງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ ອີຢູ ແລະ ນຳສິນຄ້າເຂົ້າຕະຫຼາດຢ່າງມີແບບມີແຜນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມ CEO ເດືອນ ສິງຫາ - 2022: Petrovietnam ຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງຕົນ

ກອງປະຊຸມ CEO ເດືອນ ສິງຫາ - 2022: Petrovietnam ຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງຕົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ສິງຫາ 2022, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Petrovietnam ເລແມ້ງຮຸ່ງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ (ຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ) ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2022 ກັບບັນດາຫົວໜ້າຫົວໜ່ວຍທົ່ວກຸ່ມກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ 7 ແລະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022; ແລະ ຄາດຄະເນ ແລະ ປັບປຸງວິທີແກ້ໄຂວຽກງານໃນເດືອນ 8 ແລະ ຊຸມເດືອນຊຸດທ້າຍຂອງປີ 2022.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top