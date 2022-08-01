ຂ່າວສານ
ໜ້າຫຼັກ/ຂ່າວເດັ່ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງທ໊າຍງວຽນ
ໂຄງການເປີດກວ້າງໄລຍະ 2 ໂຮງງານ ເຫຼັກກ້າທ໊າຍງວຽນໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 2007, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂຶ້ນເຖິງ 3800 ຕື້ດົ່ງ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ. ພາຍຫຼັງ ສຳຫຼວດກວດກາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດເພື່ອຮັບຟັງບົດລາຍງານ, ຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຮີບເຮັງຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ໂຄງການເພື່ອລາຍງານຕໍ່ທຸກຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດ, ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລື, ໄຈ້ແຍກຢ່າງລະອຽດບົນພື້ນຖານຕິວຈິງ, ວິທະຍາສາດ, ຮັບປະກັນມີຄວາມປະຢັດທີ່ສຸດ, ມີປະສິດທິຜົນດ້ານເສດຖະກິດສູງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລັດແລະວິສາຫະກິດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງແລະຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້ອະໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ເຂດປູສະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດຊາວໜຸ່ມຕະລຸນບອນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ 60 ຄົນສັງກັດກອງຮ້ອຍ 915, ກອງກຳລັງ 91 ບັກທ້າຍ, ເມືອງຢາຊ່າງ, ນະຄອນທ໊າຍງວຽນ.