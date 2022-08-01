Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໜ້າຫຼັກ/ຂ່າວເດັ່ນ ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຟ້າມ​ມິງ​ຈິງຢ້ຽມ​ຢາມ, ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງທ໊າຍງວຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງທ໊າຍງວຽນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມຟ້າມມິງຈິງໄດ້ລົງໄປສຳຫຼວດກວດກາ, ເຮັດວຽກແລະປຶກສາຫາລືວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດຢູ່ໂຄງການເປີດກວ້າງການຜະລິດໄລຍະທີ 2 ໂຮງງານເຫຼັກກ້າທ໊າຍງວຽນ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້ອະໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (ພາບ: ເຢືອງຢາງ/TTXVN)  

ໂຄງການເປີດກວ້າງໄລຍະ 2 ໂຮງງານ ເຫຼັກກ້າທ໊າຍງວຽນໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 2007, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂຶ້ນເຖິງ 3800 ຕື້ດົ່ງ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ. ພາຍຫຼັງ ສຳຫຼວດກວດກາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດເພື່ອຮັບຟັງບົດລາຍງານ, ຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າໜ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຮີບເຮັງຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ໂຄງການເພື່ອລາຍງານຕໍ່ທຸກຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດ, ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະພິຈາລະນາ, ປຶກສາຫາລື, ໄຈ້ແຍກຢ່າງລະອຽດບົນພື້ນຖານຕິວຈິງ, ວິທະຍາສາດ, ຮັບປະກັນມີຄວາມປະຢັດທີ່ສຸດ, ມີປະສິດທິຜົນດ້ານເສດຖະກິດສູງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລັດແລະວິສາຫະກິດ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງແລະຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ດອກໄມ້ອະໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ເຂດປູສະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດຊາວໜຸ່ມຕະລຸນບອນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ 60 ຄົນສັງກັດກອງຮ້ອຍ 915, ກອງກຳລັງ 91 ບັກທ້າຍ, ເມືອງຢາຊ່າງ, ນະຄອນທ໊າຍງວຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV )

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັນ​ຍາ EVFTA ເປິດກວ້າງ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າຫວຽດ​ນາມເຂົ້າ​ຕະຫຼາດແດນ​ມາກ

ສັນ​ຍາ EVFTA ເປິດກວ້າງ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າຫວຽດ​ນາມເຂົ້າ​ຕະຫຼາດແດນ​ມາກ

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານການຄ້າຖືວ່າ, ສັນຍາ EVFTA ໃນນັ້ນມີແດນມາກ, ເຂົ້າສູ່ປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ເດືອນສິງຫາປີ 2021 ໄດ້ ແລະພວມນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ທັງສອງປະເທດ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າຫວຽດນາມ - ແດນມາກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top