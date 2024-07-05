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ຂ່າວສານ

ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​​ລະ​ດັບການ​ເຕີບ​ໂຕ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຫວຽດ​ນາມ

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 17 – 18 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີນີ້.
ໜ້າເວັບໄຊ Laophattananews

ໜັງສືພິມ ລາວພັດທະນາ ຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວລາວ ຫາກໍ່ມີບົດຂຽນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນກໍ່ຄືສະແດງຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບລະດັບເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ. ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ໃນ6ເດືອນຕົ້ນປີ, ຫວຽດນາມໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ກ່ວາ 8,8 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 4% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະກ່ອນເກີດໂຄວິດ - 19. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບົດຂຽນກໍ່ມີຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຄື: ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນກວມເອົາກ່ວາ 47% ຍອດຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຫວຽດນາມ, ຖືວ່ານີ້ແມ່ນສອງຕະຫຼາດຫຼັກທີ່ຊ່ວຍຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມຟື້ນຟູໂດຍໄວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕະຫຼາດຈີນເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 229%/ປີ.

ໜັງສືພິມ ລາວພັດທະນາ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 17 – 18 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
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