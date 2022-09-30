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ຂ່າວສານ

ໜັງສືພິມແບນຊິກ: ຫວຽດນາມ ພວມກາຍເປັນ “ຍອດປະພາຄານ” ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ

ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ຢູ່ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ພວມກາຍເປັນ “ຍອດປະພາຄານ” ໃນພາກພື້ນ ດ້ວຍຄວາມສາມາດຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້
  ພາບປະກອບ  

ໜັງສືພິມ The Brussels Times ຂອງ ແບນຊິກ ສະບັບອອກວັນທີ 21 ກັນຍາ ມີບົດຂຽນໃຫ້ສັງເກດກ່ຽວກັບຫວຽດນາມວ່າ: ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ຢູ່ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ, ພວມກາຍເປັນ “ຍອດປະພາຄານ” ໃນພາກພື້ນ ດ້ວຍຄວາມສາມາດຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ຮັກສາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ໃນລະດັບສູງເຖິງວ່າສະພາບການສາກົນມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານໃນກ່ວາ 30 ປີ: ເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງ EU ແລະ ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ”, ຜູ້ຂຽນໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ເຖິງວ່າເສດຖະກິດໂລກພວມຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບໄພຊຸດໂຊມກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບັນດາອົງການການເງິນສາກົນໄດ້ຍົກອອກບັນດາການກະຕວງຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍ້ອນລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍບໍລິຫານທີ່ມີໄຫວພິບຄືໜູນຊ່ວຍດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳ, ຮັກສາການເຕີບໂຕສິນເຊື່ອ, ໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຜູ້ຂຽນຢັ້ງຢືນວ່າ: ບັນດາບໍລິສັດ ເອີລົບ ນັບມື້ນັບຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນສູນການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍແງ່ຫວັງດ້ວຍຫຼາຍໂຄງການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຕາງ​ໜ້າ ອາ​ຊຽນ ພັດ​ທະ​ນາ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ສັງ​ຄົມ, ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຂອງ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດ​ນາມ ຕາງ​ໜ້າ ອາ​ຊຽນ ພັດ​ທະ​ນາ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ສັງ​ຄົມ, ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຂອງ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອາຊຽນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ບັນຫາພັດທະນາສັງຄົມ, ປະຕິບັດວິໄສທັດ ອາຊຽນ 2023, ແຜນການກະທຳ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆຂອງ ອາຊຽນ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ກວມລວມ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ.
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