ຂ່າວສານ
ໜັງສືພິມຍີ່ປຸ່ນ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນທະເລຕາເວັນອອກໃຫ້ກາຍເປັນເຂດທະເລສັນຕິພາບ ແລະ ຮ່ວມມື
ເວັບໄຊ Data-Max ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຫາກໍ່ລົງບົດຂຽນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນທະເລຕາເວັນອອກໃຫ້ກາຍເປັນເຂດທະເລສັນຕິພາບ ແລະ ຮ່ວມມື” ໃນນັ້ນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຫວຽດນາມ ພວມໄດ້ຮັບການຕີລາຄາແມ່ນປະເທດຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດ, ຂົນຂວາຍເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ຫຼາຍປະເທດ ອາຊຽນ ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ກັບທັດນະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ ຕ້ອງແມ່ນເຂດທະເລຂອງການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່, ຫາກບໍ່ແມ່ນເຂດທະຂອງການປະເຊີນໜ້າ ຫຼື ປະທະກັນ.
ບົດຂຽນກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາປະເທດຄື ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ຢືນຢັນຄວນຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ເຂດນີ້. ທີ່ກອງປະຊຸມແບບທາງໄກ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ ເຊິ່ງດຳເນີນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2021, ຜູ້ຮັກສາການຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ທ່ານ Atul Keshap ເນັ້ນໜັກວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ອາຊຽນ, ຢືນຢັນວ່າ ຈະສົມທົບກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.
ຜູ້ຂຽນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ເລື່ອງຮັກສາທະເລຕາເວັນອອກ ໃຫ້ມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບມີຄວາມໝາຍໃຫຍ່ຫຼວງ, ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກປະເທດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບັນດາປະເທດຢູ່ເຂດແຄມທະເລ, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໃຫ້ທັງພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ແລະ ໂລກ ອີກດ້ວຍ.