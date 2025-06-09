ຂ່າວສານ
ໄທ ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ກຳປູເຈຍ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ອັນດັບທີ 1 ແມ່ນຈຳກັດການໄປມາ, ບັນດາຄ້າຍຄວບຄຸມໂດຍພື້ນຖານແມ່ນຍັງເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ ຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຈຳເປັນ, ເຊັ່ນ: ການຄ້າ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ອອກແຮງງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ໄປມາຢູ່ເຂດຊາຍແດນທີ່ບໍ່ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວຈະຖືກກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດກວ່າ. ອັນດັບທີ 2 ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນເວລາເປີດປະຕູ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ປະຊາຊົນຈະໄດ້ໄປມາເຂດຊາຍແດນໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດລະອຽດ, ອາດຈະຫຼຸດເວລາລົງເມື່ອທຽບໃສ່ປົກກະຕິ. ອັນດັບທີ 3 ແມ່ນປິດປະຕູຊົ່ວຄາວ ແລະ ອັນດັບທີ 4 ແມ່ນປິດປະຕູຊາຍແດນແບບຖາວອນໃນກໍລະນີທ່ານການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ປັດຈຸບັນ, ໄທ ມີ 18 ຄ້າຍຄວບຄຸມຊາຍແດນຕິດກັບ ກຳປູເຈຍ.