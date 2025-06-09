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ຂ່າວສານ

ໄທ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຢູ່​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ນາຍພົນ Winthai Suvaree, ໂຄສົກກອງທັບ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບປະເທດນີ້ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແຜນການຄວບຄຸມຄວາມສະຫງົບຊາຍແດນຕາມ 4 ອັນດັບ ໂດຍໄດ້ໝູນໃຊ້ສຳລັບສະພາບການຜັນແປຕົວຈິງ.
(ພາບປະກອບ: ຄ້າຍຄວບຄຸມຊາຍແດນ Sa Kaeo)

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ອັນດັບທີ 1 ແມ່ນຈຳກັດການໄປມາ, ບັນດາຄ້າຍຄວບຄຸມໂດຍພື້ນຖານແມ່ນຍັງເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ ຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຈຳເປັນ, ເຊັ່ນ: ການຄ້າ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ອອກແຮງງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ໄປມາຢູ່ເຂດຊາຍແດນທີ່ບໍ່ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວຈະຖືກກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດກວ່າ. ອັນດັບທີ 2 ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນເວລາເປີດປະຕູ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ປະຊາຊົນຈະໄດ້ໄປມາເຂດຊາຍແດນໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດລະອຽດ, ອາດຈະຫຼຸດເວລາລົງເມື່ອທຽບໃສ່ປົກກະຕິ. ອັນດັບທີ 3 ແມ່ນປິດປະຕູຊົ່ວຄາວ ແລະ ອັນດັບທີ 4 ແມ່ນປິດປະຕູຊາຍແດນແບບຖາວອນໃນກໍລະນີທ່ານການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ປັດຈຸບັນ, ໄທ ມີ 18 ຄ້າຍຄວບຄຸມຊາຍແດນຕິດກັບ ກຳປູເຈຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນຳ​ເຂົ້າຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເກືອບ 3 ຕື້ USD ​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຫວຽດ​ນາມ ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນຳ​ເຂົ້າຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເກືອບ 3 ຕື້ USD ​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

“ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຫຼາຍສະບັບເພື່ອເພີ່ມທະວີການຊື້ຜະລິດຕະພັນກະເສດຈາກ ອາເມລິກາ ດ້ວຍຕົວເລກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ເກືອບ 3 ຕື້ USD, ລື່ນກາຍຕົວເລກທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແມ່ນ 2 ຕື້ USD, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນສຳຄັນເພື່ອສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນດຸນການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ."
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