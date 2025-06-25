ຂ່າວສານ
ໄທ ປະຕິບັດການຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນ ກັບ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ໄດ້ປະກາດຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແຂງກະດ້າງ ເພື່ອແນໃສ່ປາບປາມເຄືອຂ່າຍຕົວະຕົ້ມຫຼອກລວງຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຈາກກຳປູເຈຍ ລວມມີທັງການກວດກາເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງເຄັ່ງຂັດ. ລະອຽດແມ່ນ, ລັດຖະບານ ໄທຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຫຼັກແຫຼ່ງລວມມີການຄຸ້ມຄອງຢູ່ 7 ແຂວງຊາຍແດນຕິດກັບ ກຳປູເຈຍຢ່າງເຄັ່ງຂັດ, ຈຳກັດເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຫ້າມແຂກທ່ອງທ່ຽວມາບັນດາ ກາສີໂນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫຼື ໄປຍັງ Siem Reap (ກຳປູເຈຍ) ເພື່ອຫຼິ້ນການພະນັນ. ບັນດາອົງການຂອງໄທ ກໍ່ຈະສຳຫຼວດກວດກາ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ອິນເຕີເນັດ, ສາຍກາບໃຕ້ດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບັນດາເຄືອຂ່າຍຫຼອກລວງຢູ່ ກຳປູເຈຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານ ໄທກໍ່ໄດ້ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍຊາວກະສິກອນ ແລະ ວິສາຫະກິດທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຜ່ານໂຄງການເກັບຊື້ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຊື້ຂາຍພາຍໃນປະເທດ.