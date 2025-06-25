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ຂ່າວສານ

ໄທ ປະຕິບັດການຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນ ກັບ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ລັດຖະບານ ໄທຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຫຼັກແຫຼ່ງລວມມີການຄຸ້ມຄອງຢູ່ 7 ແຂວງຊາຍແດນຕິດກັບ ກຳປູເຈຍຢ່າງເຄັ່ງຂັດ, ຈຳກັດເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຫ້າມແຂກທ່ອງທ່ຽວມາບັນດາ ກາສີໂນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫຼື ໄປຍັງ Siem Reap (ກຳປູເຈຍ) ເພື່ອຫຼິ້ນການພະນັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ (ພາບ: REUTERS)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ໄດ້ປະກາດຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແຂງກະດ້າງ ເພື່ອແນໃສ່ປາບປາມເຄືອຂ່າຍຕົວະຕົ້ມຫຼອກລວງຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຈາກກຳປູເຈຍ ລວມມີທັງການກວດກາເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງເຄັ່ງຂັດ. ລະອຽດແມ່ນ, ລັດຖະບານ ໄທຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຫຼັກແຫຼ່ງລວມມີການຄຸ້ມຄອງຢູ່ 7 ແຂວງຊາຍແດນຕິດກັບ ກຳປູເຈຍຢ່າງເຄັ່ງຂັດ, ຈຳກັດເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຫ້າມແຂກທ່ອງທ່ຽວມາບັນດາ ກາສີໂນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫຼື ໄປຍັງ Siem Reap (ກຳປູເຈຍ) ເພື່ອຫຼິ້ນການພະນັນ. ບັນດາອົງການຂອງໄທ ກໍ່ຈະສຳຫຼວດກວດກາ ແລະ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ອິນເຕີເນັດ, ສາຍກາບໃຕ້ດິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບັນດາເຄືອຂ່າຍຫຼອກລວງຢູ່ ກຳປູເຈຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານ ໄທກໍ່ໄດ້ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍຊາວກະສິກອນ ແລະ ວິສາຫະກິດທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຜ່ານໂຄງການເກັບຊື້ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການຊື້ຂາຍພາຍໃນປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ ຈີນ: ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ (WEF) ທຽນ​ຊີນ

ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້ ຈີນ: “ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ (WEF) ທຽນ​ຊີນ”

ໂດຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ສາມາດມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃຫ້ແກ່ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ທຽນຊີນ ໃນຫຼາຍແງ່ມູມ”.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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