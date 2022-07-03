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ຂ່າວສານ

ໄທມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຢາກ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພະ​ລັງ​ງານ

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟານຈີແທັງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດໄທຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດພັດທະນາພະລັງງານສະອາດ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟານຈີແທັງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດໄທຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດພັດທະນາພະລັງງານສະອາດ.

    

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານໄທ ໄດ້ ສຸພັດຕະນາພົງ ພັນມີຈາວພົບປະກັບ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳໄທ ຟານຈີແທັງ

ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳໄທ ຟານຈີແທັງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານໄທ ໄດ້ ສຸພັດຕະນາພົງ ພັນມີຈາວ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສພະລັງງານຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ ໄທ ໃນເດືອນສິງຫາຈະມາເຖິງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່. ທ່ານ ສຸພັດຕະນາພົງ ພັນມີຈາວ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ບັນດາວິສາຫະກິດ ໄທ ມາລົງທຶນເຂົ້າຕະຫຼາດພະລັງງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ພິເສດແມ່ນພະລັງງານສະອາດ, ພ້ອມທັງແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການຂອງໄທ ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟານຈີແທັງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດໄທຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດພັດທະນາພະລັງງານສະອາດ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຖືວ່າ ເວທີປາໄສພະລັງງານ ໄທ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 2 ຈະແມ່ນກາລະໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບແງ່ຫວັງການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍເຊິ່ງສອງຝ່າຍຕ້ອງປະເຊີນໜ້າເມື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຄົມວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ: ປ່ຽນໃຫມ່ - ສາມັກຄີ - ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ

ສະມາຄົມວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ: ປ່ຽນໃຫມ່ - ສາມັກຄີ - ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ, ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ I ລວມມີສະມາຊິກ 9 ຄົນ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຊວນຮ່າ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສາຍຂອງ ເປັນປະທານ.
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