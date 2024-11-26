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ຂ່າວສານ

ໄຂ Festival ນິງ​ບິ່ງ​ຄັ້ງ​ທີ III ປີ 2024

ພິທີໄຂ Festival ນິງບິ່ງຄັ້ງທີ III ປີ 2024 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ດິງຕຽນຮ່ວາງ, ນະຄອນນິງບິ່ງ.
ພິທີໄຂ Festival ນິງບິ່ງຄັ້ງທີ III ປີ 2024 (ພາບ: baoninhbinh.org.vn)

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເມື່ອງເກົ່າສະໄໝຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ” ລາຍການໄຂງານໄດ້ວາດພາບເລື່ອງລາວປະຫວັດສາດທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ຜ່ານຮູບເງົາປະຫວັດສາດ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ລະອຽດລະອໍ. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງພິທີໄຂ Festival ນິງບິ່ງ ຄັ້ງທີ IIIແມ່ນເວທີເຄື່ອນໄຫວກົນລະສາດແບບພິເສດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍເຄື່ອງສາຍຮູບເງົາ 3D mapping 21 ຢ່າງ. ທ່ານ ຟ້າມກວາງງອກ,ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ນິງບິ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

Festival ປີນີ້ ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈ, ມານະພະຍາຍາມຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ ໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ, ອຸດສາຫະກຳລະຫຼິ້ນບັນເທິງ, ເສດຖະກິດມໍລະດົກ, ຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈເມືອງຫຼວງເກົ່າຮວາລື ທີ່ນອນໃນກະແສມໍລະດົກວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງຄວາມສາມັກຄີສະໜິດຕິດພັນ, ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົບ​ປະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ 3 ປະ​ເທດ ປະ​ຈຳປີ - ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແກ່​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ການ​ພົບ​ປະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ 3 ປະ​ເທດ ປະ​ຈຳປີ - ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແກ່​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ພະນົມເປັນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ (ປະຈຳປີ). ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນປະຈຳປີ, ສົມທົບກັບການຊ້ອມຮົບຮ່ວມລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ, ກາຍເປັນສັນຍາລັກກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.
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