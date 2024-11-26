ຂ່າວສານ
ໄຂ Festival ນິງບິ່ງຄັ້ງທີ III ປີ 2024
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເມື່ອງເກົ່າສະໄໝຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ” ລາຍການໄຂງານໄດ້ວາດພາບເລື່ອງລາວປະຫວັດສາດທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ຜ່ານຮູບເງົາປະຫວັດສາດ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ລະອຽດລະອໍ. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງພິທີໄຂ Festival ນິງບິ່ງ ຄັ້ງທີ IIIແມ່ນເວທີເຄື່ອນໄຫວກົນລະສາດແບບພິເສດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍເຄື່ອງສາຍຮູບເງົາ 3D mapping 21 ຢ່າງ. ທ່ານ ຟ້າມກວາງງອກ,ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ນິງບິ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
Festival ປີນີ້ ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈ, ມານະພະຍາຍາມຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ ໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ, ອຸດສາຫະກຳລະຫຼິ້ນບັນເທິງ, ເສດຖະກິດມໍລະດົກ, ຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈເມືອງຫຼວງເກົ່າຮວາລື ທີ່ນອນໃນກະແສມໍລະດົກວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງຄວາມສາມັກຄີສະໜິດຕິດພັນ, ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.