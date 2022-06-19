ຂ່າວສານ
ໄຂ Festival ທະເລ - ໂຮ້ຍອານ ຍາມລະດູຮ້ອນ
ໂຮ້ຍອານ - ຍາມຸລະດູຮ້ອນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສຸດໃນໂຄງການປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ກວາງນາມປີ 2022 ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການໂດດເດັ່ນ, ຈັບອົກຈັບໃຈຫຼາຍຢ່າງ, ເປີດສາກໃຫ້ແກ່ລະດູທ່ອງທ່ຽວທະເລ ນັ້ນແມ່ນ ງານລາຕີ ແລະ ອາຫານທະເລ.
ໃນພິທີໄຂ, ນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ ໄດ້ປຸກລະດົມປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມກັນຕອບສະໜອງສານການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວໃນທົ່ວບໍລິເວນ ໃຫ້ຖືກຕາມຫົວຂໍ້ຂອງປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ “ກວາງນາມ - ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ” ເພື່ອພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ.