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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ Festival ທະ​ເລ - ໂຮ້ຍ​ອານ ຍາມ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ມິຖຸນາຢູ່ຫາດຊາຍທະເລ ອານບາງ, ຕາແສງ ເກີມອານ, ນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ ແຂວງ ກວາງນາມ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄຂ Festival ທະເລປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ໂຮ້ຍອານ - ຍາມລະດູຮ້ອນ ແລະ ປຸກລະດົມໂຄງການ ໂຮ້ຍອານ - ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ.
  ໂຮ້ຍອານ - ຍາມຸລະດູຮ້ອນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເປັນເອກະລັກທີ່ສຸດໃນໂຄງການປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ກວາງນາມປີ 2022  

ໂຮ້ຍອານ - ຍາມຸລະດູຮ້ອນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສຸດໃນໂຄງການປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ກວາງນາມປີ 2022 ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການໂດດເດັ່ນ, ຈັບອົກຈັບໃຈຫຼາຍຢ່າງ, ເປີດສາກໃຫ້ແກ່ລະດູທ່ອງທ່ຽວທະເລ ນັ້ນແມ່ນ ງານລາຕີ ແລະ ອາຫານທະເລ.

ໃນພິທີໄຂ, ນະຄອນ ໂຮ້ຍອານ ໄດ້ປຸກລະດົມປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມກັນຕອບສະໜອງສານການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວໃນທົ່ວບໍລິເວນ ໃຫ້ຖືກຕາມຫົວຂໍ້ຂອງປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ “ກວາງນາມ - ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ” ເພື່ອພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ເລີ່່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ເລີ່່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ໃນຖານະເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique ນັບແຕ່ເມື່ອໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນ 2020
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ບໍລິການຮູບພາບ


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