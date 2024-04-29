Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ​ຢູ່ ອາ​ຣັບ​ບິ ຊາ​ອຸ​ດິ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ, ເຕີບໂຕ ແລະ ພະລັງງານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ”, ເວທີປາໄສສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບາງບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທົ່ວໂລກ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບມະນຸດສະທຳ.
ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ Riyadh (ພາບ: AFP)

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ Riyadh ຂອງ ອະຣັບບິ ຊາອຸດິ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກການເມືອງ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດຂຶ້ນກັບກ່ວາ 90 ປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ, ເຕີບໂຕ ແລະ ພະລັງງານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ”, ເວທີປາໄສສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບາງບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທົ່ວໂລກ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບມະນຸດສະທຳ.

ຕາມ WEF ແລ້ວ, ເວທີປາໄສສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ “ຈິນຕະນາການສຳຜັດກ້າວໜ້າ” ສຳລັບບັນດາວິກິດການທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງຮັກສາການສຳຜັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບບັນດາ “ການແລກປ່ຽນໃນໄລຍະສັ້ນ”. ເວທີປາໄສກໍ່ສຸມໃສ່ມານະພະຍາຍາມຮັດແຄບການຈຳແນກນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງໃຕ້ ແລະ ເໜືອຂອງໜ່ວຍໂລກ ໃນບາງຂົງເຂດພົ້ນເດັ່ນຄື ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບດ້ານພູມສາດການເມືອງ. ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວທາງສື່ມວນຊົນ, ທ່ານປະທານ WEF Børge Brende ເນັ້ນໜັກວ່າ: ດ້ວຍບັນດາຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານພູມສາດການເມືອງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ, ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການໂອ້ລົມສົນທະນາມີຈຸດປະສົງພວມກາຍເປັນຮີບດ່ວນຍິ່ງກ່ວາເວລາໃດໝົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົມ​ທົບ​ກັນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ການເດີນ​ຂະ​ບວນ, ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝ​ູ

ສົມ​ທົບ​ກັນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ການເດີນ​ຂະ​ບວນ, ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝ​ູ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ແຂວງດ້ຽນບຽນ, ລວມທັງໝົດ 51 ກຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການສວນສະໜາມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954 – 7/5/2024) ໄດ້ດຳເນີນການສົມທົບກັນຝຶກແອບຄັ້ງທຳອິດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top