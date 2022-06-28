ຂ່າວສານ
ໄຂສັບປະດາສິນຄ້າ ແລະ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ
ບໍລິສັດຊາວທ໊າຍເຢືອງ ໄດ້ກາຍເປັນວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງທຳອິດທີ່ມີຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າຢູ່ອັງກິດພາຍຫຼັງເປີດນຳໃຊ້ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ Nature Queen ຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Longdan Crawley.
ສິນຄ້າບາງຊະນິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງສະແດງໃນສັບປະດາສິນຄ້າ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ໂຄງການ “ສັບປະດາສິນຄ້າ ແລະ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳອັງກິດ ປີ 2022” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Longdan ຢູ່ເທດສະບານ Crawlwy, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນໄປທາງທິດໃຕ້ ປະມານ 45 ກີໂລແມັດ. ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ຫາ ວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ເຫດການໂດຍຫ້ອງການການຄ້າ - ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອັງກິດຈັດຕັ້ງດ້ວຍການສົມທົບກັບສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອັງກິດ (VBUK) ແລະ ສອງກຸ່ມບໍລິສັດ Longdan ແລະ EUTEK Group.
ໃນສັບປະດາສິນຄ້າ ແລະ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳອັງກິດ, ບັນດາສິລະປະກຳ, ກາເຟ, ໝາກໄມ້ສົດ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ, ເຂົ້າສານຫອຍສນດາວິສາຫະກິດສົ່ງອອກທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກນຳມາວາງສະແດງຢູ່ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Longdan Crawley ແລະ ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນ Nottingham. ບໍລິສັດຊາວທ໊າຍເຢືອງ ໄດ້ກາຍເປັນວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງທຳອິດທີ່ມີຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າຢູ່ອັງກິດພາຍຫຼັງເປີດນຳໃຊ້ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ Nature Queen ຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Longdan Crawley.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)