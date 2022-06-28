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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດາ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ລາ​ຊະ​ອານ​າ​ຈັກ​ອັງ​ກິດ

ບໍລິສັດຊາວທ໊າຍເຢືອງ ໄດ້ກາຍເປັນວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງທຳອິດທີ່ມີຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າຢູ່ອັງກິດພາຍຫຼັງເປີດນຳໃຊ້ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ Nature Queen ຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Longdan Crawley.

ບໍລິສັດຊາວທ໊າຍເຢືອງ ໄດ້ກາຍເປັນວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງທຳອິດທີ່ມີຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າຢູ່ອັງກິດພາຍຫຼັງເປີດນຳໃຊ້ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ Nature Queen ຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Longdan Crawley.

    

ສິນຄ້າບາງຊະນິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງສະແດງໃນສັບປະດາສິນຄ້າ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ໂຄງການ “ສັບປະດາສິນຄ້າ ແລະ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳອັງກິດ ປີ 2022” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Longdan ຢູ່ເທດສະບານ Crawlwy, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນໄປທາງທິດໃຕ້ ປະມານ 45 ກີໂລແມັດ. ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ຫາ ວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ເຫດການໂດຍຫ້ອງການການຄ້າ - ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອັງກິດຈັດຕັ້ງດ້ວຍການສົມທົບກັບສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອັງກິດ (VBUK) ແລະ ສອງກຸ່ມບໍລິສັດ Longdan ແລະ EUTEK Group.

ໃນສັບປະດາສິນຄ້າ ແລະ ອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳອັງກິດ, ບັນດາສິລະປະກຳ, ກາເຟ, ໝາກໄມ້ສົດ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ, ເຂົ້າສານຫອຍສນດາວິສາຫະກິດສົ່ງອອກທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກນຳມາວາງສະແດງຢູ່ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Longdan Crawley ແລະ ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນ Nottingham. ບໍລິສັດຊາວທ໊າຍເຢືອງ ໄດ້ກາຍເປັນວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງທຳອິດທີ່ມີຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າຢູ່ອັງກິດພາຍຫຼັງເປີດນຳໃຊ້ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ Nature Queen ຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ Longdan Crawley.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະຊາຄົມນັກທຸລະກິດຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ເອີລົບ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ

ປະຊາຄົມນັກທຸລະກິດຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ເອີລົບ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ດ້ວຍ 15 ສະມາຊິກ, 15 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແຕ່ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເອີລົບໄດ້ຈັດຕັ້ງບັນດາເວທີປາໄສວິສາຫະກິດໄດ້ 12 ເທື່ອເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທະນາຢ່າງໄວ.
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