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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ - ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ ແລະ ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ ລາວ

ໂດຍດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ, ສັບປະດາວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ລາວ ຈະມີຫຼາຍກິດຈະກຳແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍແນະນຳສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.
ພິທີໄຂສັບປະດາວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວ ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ, ສັບປະດາວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວ ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຫດການວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວ ເຕົ້າໂຮມຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 4 ແຂວງທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງເກົ່າຫຼວງພະບາງ - ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຊື່ດັງຂອງ ລາວ.

ບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມສວຍງາມຂອງປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ກໍຄື ນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ - ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແຫ່ງສີສັນ” ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫຼວງພະບາງ ນັບໝື່ນຄົນ.

ໂດຍດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ, ສັບປະດາວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ລາວ  ຈະມີຫຼາຍກິດຈະກຳແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍແນະນຳສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາແຂວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຄັ້ງນີ້ ກໍ່ຍັງຈັດເຂດວາງສະແດງ, ແນະນຳ ແລະ ໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Susan Pointer, ຮອງປະທານນະໂຍບາຍສາທາລະນະສາກົນ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Amazon ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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