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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ລາຍ​ການ “​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຜ່ານ​ບັນ​ດາ​ເຂດ​ມໍ​ລະ​ດົກ ວຽດ​ບັກ”

ລາຍການ “ທ່ອງທ່ຽວຜ່ານບັນດາເຂດມໍລະດົກ ວຽດບັກ” ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນແບບໝູນວຽນລະຫວ່າງ 6 ແຂວງລວມມີ: ກາວບັ່ງ, ບັກກ້ານ, ລ້າງເຊີນ, ຕວຽນກວາງ, ຮ່າຢາງ ແລະ ໄທງວຽນ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະ (ພາບ: baotuyenquang.com.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ບັກກ້ານ, ແຂວງບັກກ້ານ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂລາຍການ “ທ່ອງທ່ຽວຜ່ານບັນດາເຂດມໍລະດົກ ວຽດບັກ” ຄັ້ງທີ XV ປີ 2024. ພິທີໄຂໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລາຍການສະແດງຂອງ 6 ຄະນະສິລະປະກອນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໄປທ່ຽວທົ່ວເຂດ ວຽດບັກຮອບໜຶ່ງ”. ລາຍການ “ທ່ອງທ່ຽວຜ່ານບັນດາເຂດມໍລະດົກ ວຽດບັກ” ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນແບບໝູນວຽນລະຫວ່າງ 6 ແຂວງລວມມີ: ກາວບັ່ງ, ບັກກ້ານ, ລ້າງເຊີນ, ຕວຽນກວາງ, ຮ່າຢາງ ແລະ ໄທງວຽນ. ລາຍການປີນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ສິງຫາ - 28 ສິງຫາ ດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຄື: ວັນບຸນຜະລິດຕະພັນກະເສດ OCOP (ໜຶ່ງໂຄງການໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ) ແລະ ວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ 6 ແຂວງເຂດ ວຽດບັກ; ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ພາບແຕ້ມການທ່ອງທ່ຽວເຂດ ວຽດບັກ, ການແຂ່ງລົດຖີບຕາມພູມສັນຖານ ຢູ່ແຂວງບັກກ້ານເປີດກວ້າງປີ 2024, ການແຂ່ງຂັນຜູ່ນຳທ່ຽວ… ໃນໂອກາດນີ້, ແຂວງບັກກ້ານກໍ່ໄດ້ຈັດບັນດາເຫດການເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍ ບັກກ້ານ (24/8/1949 - 24/8/2024).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວິ​​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວິ​​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນປະທານພິທີໄຂກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
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