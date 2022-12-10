ຂ່າວສານ
ໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IX
ເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາຄັ້ງນີ້ ມີນັກກິລາກວ່າ 10.000 ຄົນ, ແຂ່ງຂັນໃນກິລາ 43 ປະເພດ ດ້ວຍຫຼຽນລາງວັນ 900 ຫຼຽນ. ທ່ານ ຮວ່າງດ້າວເກືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານມະຫາກຳກິລາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IX, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ງານມະຫາກຳກິລາຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍພິເສດທີ່ສຸດ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນປີດຽວກັນກັບ ງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຊີເກມ) ແລະ ມີຜົນງານສູງຫຼາຍຢ່າງທີ່ບັນລຸໄດ້ພາຍຫຼັງ ຊີເກມ. ງານມະຫາກຳກິລາກາຍຍະກຳທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IX ມີໜ້າທີ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ນັ້ນແມ່ນຄົ້ນພົບ ແລະ ຄັດເລືອກເອົານັກກິລາໄປເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສຳຄັນຕ່າງໆໃນປີ 2023 ຄື ງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີ (ASAID) ແລະ Olympic Paris 2024. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ງານມະຫາກຳກິລາຄັ້ງນີ້ ກໍ່ຍັງນຳໃຊ້ອຸປະກອນທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດລອຍນ້ຳ, ແລ່ນ ແລະ ລານ, ຍິງປືນອີກດ້ວຍ.”