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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ​ ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ IX

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ທັນວາ, ງານມະຫາກຳກິລາ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IX ຖືກໄຂຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມຫຼວງ Sun Carnival, ນະຄອນ ຮະລອງ, ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
  ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ (ພາບ: VOV)  

ເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳກິລາຄັ້ງນີ້  ມີນັກກິລາກວ່າ 10.000 ຄົນ, ແຂ່ງຂັນໃນກິລາ 43 ປະເພດ ດ້ວຍຫຼຽນລາງວັນ 900 ຫຼຽນ. ທ່ານ ຮວ່າງດ້າວເກືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງງານມະຫາກຳກິລາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IX, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ງານມະຫາກຳກິລາຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມໝາຍພິເສດທີ່ສຸດ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນປີດຽວກັນກັບ ງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຊີເກມ) ແລະ ມີຜົນງານສູງຫຼາຍຢ່າງທີ່ບັນລຸໄດ້ພາຍຫຼັງ ຊີເກມ. ງານມະຫາກຳກິລາກາຍຍະກຳທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IX ມີໜ້າທີ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ນັ້ນແມ່ນຄົ້ນພົບ ແລະ ຄັດເລືອກເອົານັກກິລາໄປເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສຳຄັນຕ່າງໆໃນປີ 2023 ຄື ງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີ (ASAID) ແລະ Olympic Paris 2024. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ງານມະຫາກຳກິລາຄັ້ງນີ້ ກໍ່ຍັງນຳໃຊ້ອຸປະກອນທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດລອຍນ້ຳ, ແລ່ນ ແລະ ລານ, ຍິງປືນອີກດ້ວຍ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທະ​ເລ​​ຫມູ່​ເກາະ

ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທະ​ເລ​​ຫມູ່​ເກາະ

ໃນຍຸດທະຍາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລໝູ່ເກາະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຮູບແບບຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ ໄດ້ກຳນົດນົດທິດໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ.
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