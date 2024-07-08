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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ບຸນ​ເພື່​ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຢູ່ ແຂວງ ກວ໋າງ​ຈິ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ກໍລະກົດ, ຢູ່ເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ສອງຝ່າຍແມ່ນ້ຳ ຮ່ຽນເລືອງ - ເບັ໊ນຫາຍ, ແຂວງກວ໋າງຈິ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈັດພິທີໄຂງານບຸນເພື່ອສັນຕິພາບ ປີ 2024.
ທ່ານນາງ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ (ພາບ: Nguyên Linh/TTXVN)

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງໂລກສັນຕິພາບ”, ງານບຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊີດຄຸນຄ່າຂອງສັນຕິພາບ, ສົ່ງສານກ່ຽວກັບສັນຕິພາບຂອງປະຊາຊົນ ກວ໋າງຈິ ໃນກະແສຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາຊົນຊາດຮັກຫອມສັນຕິພາບໃນໂລກ.

ກ່າວຄຳເຫັນໃນງານບຸນ, ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜ່ານສົງຄາມມາຫຼາຍຄັ້ງ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າຂອງສັນຕິພາບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຄວາມຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນເພື່ອນ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມສາກົນເພື່ອສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາໃນໂລກ.

ງານບຸນເພື່ອສັນຕິພາບປີ 2024 ຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນຕະຫຼອດເດືອນ ກໍລະກົດ ເຊັ່ນ ລາຍການສະແດງສິລະປະ,ງານບຸນວັດທະນະທຳ - ອາຫານສາກົນ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WB ສະຫງວນເງິນ 2,5 ຕື້ USD ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຄອນ​ຢູ່ ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ

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ໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງຮອບດ້ານຢູ່ ອາຟະລິກາ ຫຼື IDEA ຈະສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດີຈີຕອນທົ່ວໄປ.
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