ຂ່າວສານ
ໄຂງານບຸນວິຫານເຈີນ ຢູ່ ແຂວງ ທາຍບິ່ງ ປີ 2025
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ກຸມພາ, ແມ່ນກົງກັບວັນທີ 13 ເດືອນຈຽງປີມະເສັງ, ຢູ່ ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ເຂດສຸສານ ແລະ ວິຫານບູຊາບັນດາເຈົ້າຊີວິດໃນສະໄຫມລາຊະວົງເຈີນ (ຕາແສງ ຕຽນດຶກ ເມືອງ ຮຶງຫ່າ ແຂວງ ທາຍບິ່ງ), ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ທາຍບິ່ງ ໄດ້ໄຂງານບຸນວິຫານເຈີນປີ 2025.
ປີນີ້ ງານບຸນແມ່ນດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 10-14 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 13 -17 ເດືອນຈຽງປີມະເສັງ) ຕາມຂອບຂະຫນາດຂັ້ນແຂວງ, ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຫລາຍຢ່າງຄື: ພິທີຖະຫວາຍເຄື່ອງບູຊາ ແລະ ຈູດທູບທຽນ, ພິທີແຫ່ນ້ຳ, ພິທີຕີກາ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການລະຫລິ້ນພື້ນເມືອງ..
ພິທີຕີກາ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງງານບຸນ. ຕາມປະເພນີແລ້ວ, ຕີກາ ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນມີໂຊກມີໄຊໃນປີໃຫມ່. ນອກນັ້ນ ໃນບັນດາມື້ດຳເນີນງານບຸນ ຍັງຈັດການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການລະຫລິ້ນພື້ນເມືອງຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.