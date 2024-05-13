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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ບຸນ​ບ້ານ​ແຊນ ປີ 2024

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 134 ປີ (19 ພຶດສະພາ 1890 – 19 ພຶດສະພາ 2024), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ບ້ານແຊນ, ຕາແສງ ກິມລຽນ, ເມືອງນາມດານ, ແຂວງ ເງະອານ ໄດ້ໄຂງານບຸນບ້ານແຊນປີ 2024 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ແສງອາທິດ ໃນທ້ອງຟ້າ ຫວຽດ”.
ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຈູງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເງະອານ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຈູງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເງະອານ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ງານບຸນບ້ານແຊນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາຂອງທຸກໆປີ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງ, ວັດທະນະທຳທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແນໃສ່ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ. ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນງານບຸນນີ້ ກໍເພື່ອຈຸດປະສົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເຮັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງເພິ່ນ.

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນຄ່ຳຄືນໄຂງານບຸນບ້ານແຊນປີ 2024 ແມ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະ “ແສງອາທິດໃນທ້ອງຟ້າ ຫວຽດ”, ໂດຍກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບແຂວງ ເງະອານ ຈັດຂຶ້ນ. ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກອາລົມຈິດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.

ງານບຸນປີນີ້ ໄດ້ຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳນັບທັງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ເຊັ່ນ: ງານມະໂຫລານສຽງຂັບບ້ານແຊນ; ລາຍການສະແດງສິລະປະ, ການສະແດງຕຳຫຼວດມ້າເຄື່ອນທີ່ໄວ...

ງານບຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນຮອດວັນທີ 19 ພຶດສະພາຈຶ່ງອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ - ບາດລ້ຽວສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຂອງລາວ

ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ - ບາດລ້ຽວສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຂອງລາວ

ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ - ໄຊຊະນະ “ສັ່ນສະເທືອນ 5 ທະວີບ” ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ. ຫາກຍັງແມ່ນໄຊຊະນະສຳຄັນສຳລັບການປະຕິວັດລາວ ແລະ ມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບການຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.
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