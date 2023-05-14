ຂ່າວສານ
ໄຂງານບຸນບ້ານແຊນປີ 2023
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຖືກຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດ ປ້າ ຮວ່າງທິລວານ (ມານດາຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ) ຄົບຮອບ 155 ປີ ແລະ ວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 133 ປີ (19 ພຶດສະພາ 1890 – 19 ພຶດສະພາ 2023). ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຈູງ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເງະອານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ງານບຸນ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ວິຖີຊີວິດຂອງເພິ່ນ. ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳ, ໂຄສະນາມວນຊົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳບ້ານແຊນ (ບ້ານດອກບົ່ວ), ດິນແດນເງະອານ ທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເປັນມິດສະໜິດສະໜົມ ແລະ ຍາມໃດກໍເປີດກວ້າງໂອກາດຮ່ວມມືພັດທະນາ”.
ງານບຸນດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 19 ພຶດສະພາ ດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ມີຫຼາຍຮູບແບບ ຈາກຫຼາຍຂົງເຂດຄື ວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.