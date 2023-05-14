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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ບຸນ​ບ້ານ​ແຊນປີ 2023

“ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ງານບຸນ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ວິຖີຊີວິດຂອງເພິ່ນ. ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳ, ໂຄສະນາມວນຊົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳບ້ານແຊນ (ບ້ານດອກບົ່ວ), ດິນແດນເງະອານ ທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເປັນມິດສະໜິດສະໜົມ ແລະ ຍາມໃດກໍເປີດກວ້າງໂອກາດຮ່ວມມືພັດທະນາ”.
ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຈູງ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເງະອານ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ (ພາບ: laodong.vn)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ໂຮ່ຈີມິນ, ນະຄອນ ວິງ, ແຂວງ ເງະອານ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານບຸນບ້ານແຊນ (ຫຼື ບ້ານດອກບົ່ວ) ປີ 2023. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງງານບຸນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ຜູ້ເປັນແມ່ຢູ່ບ້ານແຊນ” ຖືກຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັນຢູ່ນະຄອນ ວິງ (ແຂວງ ເງະອານ) ແລະ ນະຄອນ ເຫວ້ (ແຂວງເທື່ອທຽນເຫວ້ - ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຄາວເຍົາໄວ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຄອບຄົວດຳລົງຊີວິດເປັນເວລາເກືອບ 10 ປີ).

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຖືກຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດ ປ້າ ຮວ່າງທິລວານ (ມານດາຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ) ຄົບຮອບ 155 ປີ ແລະ ວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 133 ປີ (19 ພຶດສະພາ 1890 – 19 ພຶດສະພາ 2023). ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຈູງ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເງະອານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ງານບຸນ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ວິຖີຊີວິດຂອງເພິ່ນ. ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳ, ໂຄສະນາມວນຊົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳບ້ານແຊນ (ບ້ານດອກບົ່ວ), ດິນແດນເງະອານ ທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເປັນມິດສະໜິດສະໜົມ ແລະ ຍາມໃດກໍເປີດກວ້າງໂອກາດຮ່ວມມືພັດທະນາ”.

ງານບຸນດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 19 ພຶດສະພາ ດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ມີຫຼາຍຮູບແບບ ຈາກຫຼາຍຂົງເຂດຄື ວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ້ານ​ເຂົ້າ ຮອຍ​ຍິ້ມ Shinbi ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ສຸກ​ ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບທີ່​ເປັນ​ໂລກ​ມະ​ເຮັງ

ຮ້ານ​ເຂົ້າ “ຮອຍ​ຍິ້ມ Shinbi” ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ສຸກ​ ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບທີ່​ເປັນ​ໂລກ​ມະ​ເຮັງ

ນັບແຕ່ວັນຈັນ ຫາວັນສຸກ ຂອງທຸກໆອາທິດ, ຮ້ານເຂົ້າ 2.000 ດົ່ງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຮອຍຍິ້ມ Shinbi” ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສຳລັບພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂລກມະເຮັງນັບຮ້ອຍຄົນທີ່ພວມປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ K ເຕິນຈຽວ, ຮ່າໂນ້ຍ. ບັນດາກ່ອງເຂົ້າຮ້ອນໆ, ມີສານອາຫານຄົບ ພ້ອມກັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງຈິງໃຈ , ສະໜິດສະໜົມຄືກັບຍາດພີ່ນ້ອງໃນຄອບຄົວດຽວກັນນັ້ນ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຄົນ.
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