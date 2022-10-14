ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີການສຶກສາ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ພິທີໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສຶກສາ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12, ທ່ານຫວູດຶກດາມ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍພິເສດ ເມື່ອໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບເຊິ່ງໜ້າ ພາຍຫຼັງ 2 ປີ ທີ່ທົ່ວໂລກຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ວຽກງານການສຶກສາຢູ່ທົ່ວໂລກລ້ວນແຕ່ຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ.
ຜ່ານກອງປະຊຸມນີ້ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍບຸລິມາສິດຕ່າງໆໃນສະໄໝ ທີ່ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ 2022-2023 ຂອງອາຊຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າການນຳຂະແໜງສຶກສາຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຈະພ້ອມກັນກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການສຶກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມີປະສິດທິຜົນ. ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະ ຮັກສາລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງຂອງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການສຶກສາ.
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສຶກສາ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 12, ລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ແບ່ງປັນບັນດາບົດຮຽນພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ປະສົບການ ແລະ ການຊອກຫາມາດຕະການການຮ່ວມມື, ມຸ່ງໄປສູ່ການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາແບບຍືນຍົງ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ 19.