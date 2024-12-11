ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 40 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 40 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ໂດຍດຳເນີນພາຍໃນ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 10 – 11 ທັນວາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການສັບຊ້ອນ, ສ້າງຕັ້ງຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງ ໄລຍະ 2023 – 2025 ຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ; ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2025; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດກຳນົດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນໜູນຊ່ວຍການລົງທຶນ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດລາຍການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການຮ່ວມມືສາກົນປີ 2024; ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາລາຍການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດປີ 2025; ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການມອບ, ດັດປັບແຜນການລົງທຶນພາກລັດໄລຍະກາງ ດ້ວຍງົບປະມານສູນກາງ ໄລຍະ 2021 – 2025 ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.