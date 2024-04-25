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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ St. Petersburg (ລັດ​ເຊຍ)

ວັນທີ 23 ເມສາ, ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ St.Petersburg ຂອງ ລັດ ເຊຍ, ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງບັນດາປະເທດ. ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນຮອດວັນທີ 25 ເມສາ ຈຶ່ງອັດລົງ.
ແຈໜຶ່ງຂອງນະຄອນ St. Petersburg (ພາບປະກອບ: Euronews)
ວັນທີ 23 ເມສາ, ກອງປະຊຸມ ແມ່ນບັນດາເລຂາສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນີ້, ຜູ້ນຳໜ້າບັນດາອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ບັນດາອົງການພິເສດ, ກໍຄືຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ເຫດການໄດ້ດຳເນີນພາຍໃນ 3 ວັນ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂົ້າການຮັບປະກັນການສະໜອງຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນສະພາບການໂລກພວມແບ່ງຂົ້ວ. ໂຄງການດຳເນີນງານກໍລວມທັງບັນດາບັນຫາຮັກສາສີສັນຊາດ, ບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ຄືດັ່ງປັດໄຈບໍ່ອາດຂາດໄດ້ໃນການໜູນຊ່ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບສາກົນ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາປະເທດຈະປຶກສາຫາລືກັບການຮ່ວມມື ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນສະພາບອົບພະຍົບແບບຜິດກົດໝາຍ ກໍຄື ປົກປ້ອງປະຊາຊົນໃນການປະທະກັນຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາກໍລະນີສຸກເສີນຍ້ອນໄພພິບັດ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງປະຊຸມຈະສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ ໃນການຜະລິດຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງ ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຂອງເຂດໄຕງວຽນ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ໄຕງວຽນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຕາມຂອບຂະໜາດເປັນມືອາຊີບ.
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