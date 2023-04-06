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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສະ​ເພາະ​ກິດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດເພື່ອປຶກສາຫາລືບາງເນື້ອໃນຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ  

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຈະມາເຖິງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວຽກງານສ້າງກົດໝາຍແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນຈຸດສຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການພິຈາລະນາປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບທີ່ສຳຄັນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບບັນດາຮ່າງກົດໝາຍພ້ອມທັງຫຼຸດເວລາຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຢ່າງເປັນທາງການລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນ 3 ວັນດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາກິດຄວນຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດ, ແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາອົງການຮຽບຮຽງ, ອົງການກວດກາເພື່ອແນໃສ່ປະກອບຫຼາຍຄຳເຫັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ

ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ 7/9 ສົນທິສັນຍາສາກົນພື້ນຖານກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ.
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