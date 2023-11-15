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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ APEC 2023

ປີນີ້ແມ່ນປີ ບັນພັບສຳລັບ ວິວັດທະນາການລັດຖະມົນຕີການເງິນ APEC ແລະ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ສຸມໃສ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາບຸລິມະສິດໄລຍະຍາວ, ລວມມີການເພີ່ມທະວີການເງິນແບບຍືນຍົງ.
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ APEC 2023

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ສັບປະດາດສຸດຍອດ ເວທີປາໄສ ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2023 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ San Francisco, ອາເມລິກາ. ກອງປະຊຸມລວມມີບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ “ສະພາບການການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ”, “ມາດຕະການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດການຜະລິດ, ການສະໜອງ ສິນຄ້າ ແບບທັນສະໄໝ”, “ການເງິນແບບຍືນຍົງ” ແລະ “ຊັບສິນດີຈີຕອນ”. ກອງປະຊຸມກໍ່ປຶກສາຫາລືບັນດານະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ດ້ານປະລິມານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ, ກໍ່ຄືຕີລາຄາຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍສັງຄົມຄື: ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂເຫດການ, ທ່ານນາງ Janet Yellen ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປີນີ້ແມ່ນປີ ບັນພັບສຳລັບ ວິວັດທະນາການລັດຖະມົນຕີການເງິນ APEC ແລະ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ສຸມໃສ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາບຸລິມະສິດໄລຍະຍາວ, ລວມມີການເພີ່ມທະວີການເງິນແບບຍືນຍົງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ.

ໃນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວັນທີ 12 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກສອງຝ່າຍກັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງງົບປະມານ ອົດສະຕາລີ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສິງກະໂປ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ການເງິນ ສັບປະດາຂັ້ນສູງ ເວທີປາໄສ ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2023 ຢູ່ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ

ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາ ເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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