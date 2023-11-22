Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າປີ 2023

ທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ, ບັນດານັກປາຖະກະຖາໄດ້ແບ່ງບັນບັນດາເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງຂະແໜງການຮອດປີ 2025; ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ 4.0 ເຂົ້າການຜະລິດອັດສະລິຍະ; ມາດຕະການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນວິສາຫະກິດພາຍໃນຂະແໜງ
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອູດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊິງເຍີດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ:ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ -ການຄ້າ ຫວຽດນາມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ) ເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າປີ 2023. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ ສີຂຽວ ແລະ ແບບຍືນຍົງ”, ເວທີປາໄສໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດານັກຊ່ຽວຊານຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາປຶກສາຫາລື, ສະເໜີມາດຕະການກໍ່ຄືວິທີການສົມທົບ ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ໝູນໃຊ້ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ພັດທະນາລັດຖະບານເອເລັກໂຕນິກພາຍໃນ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ - ຕາມທິດ “ເຕົ້າໂຮມ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ”. ທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ, ບັນດານັກປາຖະກະຖາໄດ້ແບ່ງບັນບັນດາເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງຂະແໜງການຮອດປີ 2025; ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ 4.0 ເຂົ້າການຜະລິດອັດສະລິຍະ; ມາດຕະການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນວິສາຫະກິດພາຍໃນຂະແໜງ; ທ່າອ່ຽງການຄ້າເອເລັກໂຕນິກແບບຍືນຍົງ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາຫົວເລື່ອງສະເພາະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນສຸມໃສ່ 2 ຫົວຂໍ້ “ທ່າອ່ຽງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າ” ແລະ “ການພັດທະນາການຄ້າດີຈີຕອນແບບຍືນຍົງ”.

ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສ, ມີງານວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຊີ, ມາດຕະການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການຜະລິດອັດສະລິຍະ, ໝູນໃຊ້ການຄ້າດີຈີຕອນຂອງວິສາຫະກິດດີເດັ່ນກ່ວາ 20 ແຫ່ງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ສະພາແຫ່ງຊາດເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ຮັບຟັງ: ບົດລາຍງານໝາກຜົນການຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງ, ແກ້ໄຂໃບຄຳຮ້ອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ, ຮ້ອງຟ້ອງຂອງພົນລະເມືອງ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top