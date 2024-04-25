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ຂ່າວສານ

ໄຂສັບປະດາຟິມຮູບເງົາສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູຢູ່ ດ້ຽນບຽນ

ຜ່ານບັນດາຟິມຮູບເງົາ ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາ, ສຶກສາ ກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ການປະຕິວັດ ແລະ ລະດົມນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ລັດທິວິລະຊົນ, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ໄດ້ໄຂສັບປະດາຟິມຮູບເງົາ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (1954 – 2024). ຜ່ານບັນດາຟິມຮູບເງົາ ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາ, ສຶກສາ ກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ການປະຕິວັດ ແລະ ລະດົມນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ລັດທິວິລະຊົນ, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ແລະ ເຈດຈຳນົງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ຍົກສູງບົດບາດ, ຂອບຂະໜາດ, ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າລາສີຂອງບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ຝລັ່ງ; ຢັ້ງຢືນບັນດາຜົນງານຂອງພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍ, ຍາດເອົາເອກະລາດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັບປະດາ, ກົມຮູບເງົາໄດ້ແນະນຳ ແລະ ວາງສະແດງບາງພາບຖ່າຍເອກະສານ ກ່ຽວກັບຄະນະຜະລິດຟິມຮູບເງົາເອກະສານ ແລະ ຖ່າຍຮູບ ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ມອບໃຫ້ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ເພື່ອເກັບຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າໂຄສະນາຊຸດພາບຖ່າຍເອກະສານທີ່ລ້ຳຄ່ານີ້ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະ ປະຫວັດສາດ ດ້ຽນບຽນຝູ. ສັບປະດາດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ 30 ເມສາ ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງປະຊຸມຈະສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ ໃນການຜະລິດຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງ ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຂອງເຂດໄຕງວຽນ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ໄຕງວຽນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຕາມຂອບຂະໜາດເປັນມືອາຊີບ.
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