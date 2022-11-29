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ຂ່າວສານ

ໄຂວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​​ທີ 17 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 17 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 17 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. 

  ວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 17 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV  

ໃນວາລະປະຊຸມທີ່ດຳເນີນໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງເງິນລົງທຶນພັດທະນາຈາກແຫຼ່ງງົບປະມານສູນກາງ ໄລຍະ 2021 – 2025 ທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເພີ່ມເຕີມເງິນທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດພັດທະນາຊົນນະບົດໃໝ່ໄລຍະ 2021 – 2025; ການດັດປັບແຜນກູ້ຢືມທຶນປີ 2022 ຂອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ແລະ ວຽກງານກະກຽມກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 2 - ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV.

ກໍໃນກອງປະຊຸມນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂບູລະນະ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຕຶກອາຄານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງອົງການການທູດ ແລະ ສະຖານກົງສູນຂອງສອງຝ່າຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສາ​ສະ​ໜາ​ພຸດ​ ຄັ້ງ​ທີ IX

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສາ​ສະ​ໜາ​ພຸດ​ ຄັ້ງ​ທີ IX

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສາສະໜາພຸດ ຄັ້ງທີ IX ຖືກດຳເນີນພາຍໃນ 2 ວັນແຕ່ວັນທີ 28 – 29 ພະຈິກ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລະບຽບວິໄນ - ຄວາມຮັບຜິດຊອບ - ຄວາມສາມັກຄີ - ການພັດທະນາ”, ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້, ສະພາສົງ, ສະພາບໍລິຫານງານພຸດທະສາສະໜາຫວຽດນາມ ໄດ້ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນວຽກງານພຸດທະສາສະໜາ ອາຍຸການ VIII (2017 – 2022), ວາງແຜນກຳນົດທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວ, ໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດພັດທະນາສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ໄລຍະ 5 ປີຕໍ່ໄປ ຂອງອາຍຸການທີ IX (2022 – 2027).
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