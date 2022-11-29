ຂ່າວສານ
ໄຂວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 17 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV
ວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 17 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ໃນວາລະປະຊຸມທີ່ດຳເນີນໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຈັດແບ່ງເງິນລົງທຶນພັດທະນາຈາກແຫຼ່ງງົບປະມານສູນກາງ ໄລຍະ 2021 – 2025 ທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເພີ່ມເຕີມເງິນທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດພັດທະນາຊົນນະບົດໃໝ່ໄລຍະ 2021 – 2025; ການດັດປັບແຜນກູ້ຢືມທຶນປີ 2022 ຂອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການສະຫຼຸບກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ແລະ ວຽກງານກະກຽມກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 2 - ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV.
ກໍໃນກອງປະຊຸມນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂບູລະນະ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຕຶກອາຄານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງອົງການການທູດ ແລະ ສະຖານກົງສູນຂອງສອງຝ່າຍ.