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ຂ່າວສານ

ໄຂງານແຂ່ງຂັນຍິງປືນທະຫານບົກບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 30

ເຫດການນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນແຫ່ງແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງບັນດານັກຍິງປືນທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າທີ່ສຸດໃນກຳລັງທະຫານບົກຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບ, ການຝຶກແອບທັກສະ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງບັນດານັກກິລາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນຍິງປືນທະຫານບົກອາຊຽນຄັ້ງທີ 30 ອີກດ້ວຍ
  ພິທີໄຂງານແຂ່ງຂັນຍິງປືນທະຫານບົກອາຊຽນຄັ້ງທີ 30(AARM-30)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ພະຈິກຢູ່ສູນຝຶກແອບທະຫານແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມເລກ 4, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມໄດ້ຈັດພິທີໄຂງານແຂ່ງຂັນຍິງປືນທະຫານບົກບັນດາປະເທດອາຊຽນຄັ້ງທີ 30(AARM-30) ຂຶ້ນ. ງານແຂ່ງຂັນໄດ້ເຕົົ້າໂຮມນັກຍິງປືນດີເດັ່ນ 10 ຄະນະລວມມີ 420 ຄົນທີ່ມາຈາກ 10 ປະເທດອາຊຽນ. ເຫດການນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນແຫ່ງແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງບັນດານັກຍິງປືນທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າທີ່ສຸດໃນກຳລັງທະຫານບົກຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບ, ການຝຶກແອບທັກສະ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງບັນດານັກກິລາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນຍິງປືນທະຫານບົກອາຊຽນຄັ້ງທີ 30 ອີກດ້ວຍ, ທັງນີ້ກໍ່ເປັນການປະກອບສ່ວນຮັກສາສັນຕິພາບສະຖຽນລະພາບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ກໍ່ຄືໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເປັນເຈົ້າການ, ຄົບຊຸດ, ທັນການ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມມາເປັນເວລາ 4 ເດືອນ (ແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ 2022), ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບ 1.172 ຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງ
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