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ຂ່າວສານ

ໄຂງານບຸນ ກາເຟ ບວນມາທວດ ຄັ້ງທີ 9

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ມີນາ ຢູ່ ສະຫນາມຫລວງ 10/3, ນະຄອນ ບວນມາທວດ ແຂວງ ດັກລັກ ໄດ້ໄຂງານບຸນ ກາເຟ ບວນມາທວດ ຄັ້ງທີ 9 ປີ 2025. ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ບວນມາທວດ - ຈຸດນັດພົບຂອງ ກາເຟ ໂລກ”, ງານບຸນ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ກາເຟ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫລາດໂລກ.
ພາບປະກອບ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີນຮ່ົງຮ່າ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແຫນງ ກາເຟ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ; ປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ ກາເຟ ຂອງ ດັກລັກ ຄວນຍົກສູງຄຸນຄ່າຂະແຫນງສິນຄ້າ, ພັດທະນາ ບວນມາທວດ ກາຍເປັນຈຸດນັດພົບຂອງກາເຟ ໂລກ.

ບັນດາກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ, ການທູດ, ຂະແຫນງການບິນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການສົ່ງເສີມເປີດກວ້າງຕະຫລາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ ກາເຟ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ບັນດາເຫດການການທູດ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ລືຊື່. ພ້ອມກັນນັ້ນ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຄວນກໍ່ສ້າງຍຸດທະສາດໂຄສະນາ, marketing, ກຳນົດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃຫ້ເໝາະສົມກັບກຳລັງຄວາມສາມາດ; ເປີດກວ້າງຊ່ອງຈຳຫນ່າຍໂດຍກົງຢູ່ບັນດາຕະຫລາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ພັດທະນາການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ຫັນຊ່ອງຈຳຫນ່າຍເປັນຫລາຍຮູບແບບ.”

ງານບຸນ ກາເຟ ບວນມາທວດ ຍັງໄດ້ຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບໍລິເວນ ແຂວງ ດັກລັກ ຮອດວັນທີ 13 ມີນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ສອງ​ຝ່າຍ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ; ສອງ​ຝ່າຍ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງສົມກຽດຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ວັງ Merdeka, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto. ນະທີ່ນີ້, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Prabowo Subianto ເຫັນດີສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນ, ພົບປະສອງຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໃນທຸກຊ່ອງທາງ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍໄວ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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