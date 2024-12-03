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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມ COP16 ກ່ຽວກັບການຕ້ານ​ການ​ກາຍ​ເປັນ​ທະ​ເລ​ຊາຍ

ວັນທີ 1 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມຄັັ້ງທີ 16 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການ ຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ(COP16) ໄດ້ໄຂຂຶ້້ນ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Riyadh ຂອງ ຊາອຸດິ ອາຣັບບີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາຄວາມານະພະຍາຍາມທົ່ວໂລກເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຟື້ນຟູພາຍຫລັງໄພແຫ້ງແລ້ງ.
ກອງປະຊຸມ COP 16 (ພາບ: unccd.int)

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາ 2 ອາທິດ ຮອດວັນທີ 13 ທັນວາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ທີ່ດິນຂອງພວກເຮົາ.  ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ”, ເຫດການນີ້ເປັນຂີດໝາຍສະເຫລີມສະຫລອງ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ (UNCCD) ກໍ່ແມ່ນກອງປະຊຸມສຸມໃສ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃຫຍ່ສຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດນັບແຕ່ກ່ອນ ມາຮອດປະຈຸບັນ ແລະ ແມ່ນກອງປະຊຸມ COP ຄັ້ງທຳອິດ ຂອງ UNCCD ຊື່ງດຳເນີນຢູ່ເຂດ ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຼິກາເຫນືອ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ Ibrahim Thiaw ເລຂາທິການຝ່າຍບໍລິຫານ UNCCD ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຟື້ນຟູທີ່ດິນ, ແລະ ວາດພາບວ່າ ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ເພື່ອແກ້ໄຂບາງສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ສຸດຂອງຍຸກສະໄຫມຄື:

ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສະພາບຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບດ້ານເສດຖະກິດ, ການອົບພະຍົບແບບບັງຄັບ ແລະ ຊຳ້ບໍ່ໜຳແມ່ນຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບທົ່ວໂລກ.” ທ່ານ Thiaw ໃສ່ໃຈວ່າ ຮອດປີ 2050 ມີ 7,5 ຕື້ ຄົນຈະຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງທັນທີ.

ທີ່ COP16 ຄັ້ງນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນຄາດວ່າ ຈະຕົກລົງບັນດາການກະທຳລວມໝູ່ ເພື່ອຍູ້ໄວບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູທີ່ດິນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຟື້ນຟູຕໍ່ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ພາຍຸຂີ້ຊາຍ, ຟື້ນຟູຄຸນນະພາບທີ່ດິນແລະ ເປີດກວ້າງຂອບຂະຫນາດການຜະລິດສະບຽງອາຫານຢ່າງຕັ້ງຫນ້າຕໍ່ກັບທຳມະຊາດໃນປີ 2030 ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕ້ອງ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າສຶກສາບົດຮຽນສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງໂລກ, ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງ ຫວຽດນາມ; ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສາກົນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກອຳ; ປະຕິບັດບົດບາດຂອງອົງການປະສານງານ ໜູນຊ່ວຍຕຸລາການກ່ຽວກັບອາຍາ.
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