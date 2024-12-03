ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມ COP16 ກ່ຽວກັບການຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ
ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາ 2 ອາທິດ ຮອດວັນທີ 13 ທັນວາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ທີ່ດິນຂອງພວກເຮົາ. ອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ”, ເຫດການນີ້ເປັນຂີດໝາຍສະເຫລີມສະຫລອງ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ (UNCCD) ກໍ່ແມ່ນກອງປະຊຸມສຸມໃສ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃຫຍ່ສຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດນັບແຕ່ກ່ອນ ມາຮອດປະຈຸບັນ ແລະ ແມ່ນກອງປະຊຸມ COP ຄັ້ງທຳອິດ ຂອງ UNCCD ຊື່ງດຳເນີນຢູ່ເຂດ ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຼິກາເຫນືອ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ Ibrahim Thiaw ເລຂາທິການຝ່າຍບໍລິຫານ UNCCD ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຟື້ນຟູທີ່ດິນ, ແລະ ວາດພາບວ່າ ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ ເພື່ອແກ້ໄຂບາງສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ສຸດຂອງຍຸກສະໄຫມຄື:
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສະພາບຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບດ້ານເສດຖະກິດ, ການອົບພະຍົບແບບບັງຄັບ ແລະ ຊຳ້ບໍ່ໜຳແມ່ນຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບທົ່ວໂລກ.” ທ່ານ Thiaw ໃສ່ໃຈວ່າ ຮອດປີ 2050 ມີ 7,5 ຕື້ ຄົນຈະຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງທັນທີ.
ທີ່ COP16 ຄັ້ງນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນຄາດວ່າ ຈະຕົກລົງບັນດາການກະທຳລວມໝູ່ ເພື່ອຍູ້ໄວບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູທີ່ດິນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຟື້ນຟູຕໍ່ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ພາຍຸຂີ້ຊາຍ, ຟື້ນຟູຄຸນນະພາບທີ່ດິນແລະ ເປີດກວ້າງຂອບຂະຫນາດການຜະລິດສະບຽງອາຫານຢ່າງຕັ້ງຫນ້າຕໍ່ກັບທຳມະຊາດໃນປີ 2030 ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ.