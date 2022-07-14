Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຝູເທາະ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຝູເທາະ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຝູເທາະ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

    

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ

(ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ຝູເທາະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຝູເທາະ ຊຸດທີ 19, ອາຍຸການ 2021 – 2026.

        ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຝູເທາະ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ສືບຕໍ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ດຶງດູດການລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມຕາມທິດປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ… ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກໍ່ຊີ້ນຳໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກຳນົດສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະມາຊິກສະເພາະກິດໃຫ້ແກ່ອາຍຸການ 2026 – 2031.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດ ຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໂຄສະນາພາບພົດ ຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຂັ້ນສູນກາງໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ; ທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່່ວຽກງານ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top