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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຊຸດທີ XV

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມຊຸດສຸດທີ XV ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນໃນເວລາ 19 ວັນ ແລະ ອັດລົງໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022.
  ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມຊຸດສຸດທີ XV (ພາບ: vov.vn)  

 ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 5 ສະບັບ, ຮ່າງມະຕິ 3 ສະບັບ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍອື່ນໆ 6 ສະບັບ. ສະພາແຫ່ງຊາດກໍຈະພິຈາລະນາບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາບັນຫາສໍາຄັນອື່ນໆ.

ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິເຊິ່ງສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ, ມອບລາງວັນ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງປະຕິບັດບາງຮູບແບບຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວແຮງງານ, ກຳນົດທິດວິຊາຊີບ, ການສອນວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ນັກໂທດຢູ່ນອກຄ້າຍກັກຂັງ; ມະຕິວ່າດ້ວຍໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ປີ 2023, ການດັດປັບໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະ, ການພັດທະນາແຂວງແຄ໊ງຮວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນ ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ-ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ ເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ

ວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນ “ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ-ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ” ເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ

ມີ 9 ແຂວງຂອງຫວຽດນາມ ແລະ 10 ແຂວງຂອງລາວ ທີ່ມີເສັ້ນຊາຍແດນລວມຈະເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນດັ່ງກ່າວ.
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