ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຊຸດທີ XV
ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 5 ສະບັບ, ຮ່າງມະຕິ 3 ສະບັບ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍອື່ນໆ 6 ສະບັບ. ສະພາແຫ່ງຊາດກໍຈະພິຈາລະນາບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາບັນຫາສໍາຄັນອື່ນໆ.
ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິເຊິ່ງສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ, ມອບລາງວັນ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ; ມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງປະຕິບັດບາງຮູບແບບຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວແຮງງານ, ກຳນົດທິດວິຊາຊີບ, ການສອນວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ນັກໂທດຢູ່ນອກຄ້າຍກັກຂັງ; ມະຕິວ່າດ້ວຍໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ປີ 2023, ການດັດປັບໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2022; ມະຕິວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະ, ການພັດທະນາແຂວງແຄ໊ງຮວ່າ.